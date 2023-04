Rafael van der Vaart ziet ‘de nieuwe Isco’ schitteren in de Eredivisie

Maandag, 3 april 2023 om 13:48 • Guy Habets

Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay zijn zeer gecharmeerd van Osame Sahraoui van sc Heerenveen. Dat laten de twee analisten blijken tijdens Studio Voetbal. De vleugelaanvaller, die afgelopen winter voor 1,7 miljoen euro werd overgenomen van het Noorse Valerenga, maakt indruk met zijn techniek en speelde ook zaterdagavond tegen AZ (1-1) een prima wedstrijd. Van der Vaart durft het zelfs aan om Sahraoui met Isco te vergelijken.

In de rubriek De Parel van het Rechterrijtje wordt er elke week een speler uitgelicht die bij een 'kleinere club' furore maakt. Deze week was er aandacht voor Sahraoui, die door zijn eerste acht wedstrijden voor Heerenveen in de spotlights kwam te staan. De 21-jarige vleugelflitser scoorde een keer en leverde twee assists af, maar is vooral een handige dribbelaar. "Ik moet bij hem altijd een beetje denken aan Isco", laat Van der Vaart optekenen. "Die heeft ook een beetje van die kleine en kromme pootjes."

Afellay was degene die Sahraoui nomineerde voor de eretitel van de week. Ook de voormalig aanvaller van onder meer PSV en Barcelona geniet van de jonge Noor. "Dit is gewoon een hele leuke en creatieve speler. Het is een kleine dribbelaar met ook nog eens een hele geniepige en goede voorzet. Hij houdt goed het overzicht en is echt een speler waar je voor naar het stadion gaat. Voor bijna twee miljoen is dit echt een koopje, want hij maakt Heerenveen duidelijk beter."

Sahraoui kan bij Heerenveen in de voetsporen treden van Chidera Ejuke, die eerder ook van Valerenga naar het Abe Lenstra Stadion werd gehaald. De linksvoor speelde een seizoen in Friesland en werd toen al door CSKA Moskou opgepikt. De Russen betaalden meer dan elf miljoen euro voor Ejuke, die twaalf maanden eerder nog voor twee miljoen werd gehaald. Nu komt de Nigeriaan op huurbasis uit voor Hertha BSC. De Duitsers hebben geen optie tot koop op Ejuke bedongen.