Kick-off speculeert over andere reden achter Instagram-story van Yilmaz

Maandag, 3 april 2023 om 13:05 • Wessel Antes • Laatste update: 13:31

Fortuna Sittard heeft mogelijk problemen met het betalen van de salarissen, zo meldt Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off. Volgens bronnen van de journalist van De Telegraaf zou dat een reden kunnen zijn voor het opmerkelijke bericht dat zondagavond verscheen op de Instagram-pagina van sterspeler Burak Yilmaz. Hoewel de 37-jarige Turk nog tot medio 2024 vastligt als spits, nam hij plotseling afscheid van de fans van Fortuna. Daardoor heerst momenteel veel onduidelijkheid.

Yilmaz stuurde zijn boodschap zondagavond de wereld in nadat de spits 's middags met zijn team van FC Groningen had gewonnen (3-1). Hij speelde de hele wedstrijd mee, maar scoorde niet. "Beste supporters, het was een groot genoegen om voor jullie te mogen spelen", schreef Yilmaz. "Bedankt voor alles. Ik hoop op betere en succesvollere jaren." De 77-voudig Turks international is sindsdien onbereikbaar voor commentaar. Wat hij precies bedoelt, is nog altijd een raadsel. Volgens Sjoerd Ars, technisch manager van de Limburgers, had het vooral met zijn emoties te maken.

Toch lijkt Verweij die reden tegen te spreken. “Je moet er altijd een beetje mee oppassen wat er nou precies aan de hand is, maar het zou verband kunnen houden met de salarissen. Worden die op tijd en volledig uitbetaald? Er is toch ook wel wat aan de hand bij Azerion, een belangrijke sponsor van Fortuna. De geruchten gaan dat het daarmee verband houdt, en je moet bij een Turkse vedette natuurlijk niet aan zijn salaris komen. Dan krijg je dit soort berichten, als het zo is.”

Verweij stelt dat de onderste steen nog niet naar boven is gehaald in deze zaak, ook rondom de toekomst van Yilmaz. “Is dat vertrek per direct? Of na het seizoen? Het lijkt erop dat hij in het vliegtuig naar Turkije zit.” Collega Valentijn Driessen weet ook niet wat er precies aan de hand is. “Ik heb ook gehoord dat het ligt aan de eigenaar van Fortuna, en dan gaat het natuurlijk altijd over geld. Het is jammer dat we zo vroeg opnemen, want wat ik ervan begreep moest de selectie van Fortuna zich om tien uur melden in Sittard. Ik ben benieuwd of Yilmaz daar nog bij is. Misschien geeft hij wel een signaal af en blijft hij een dag weg om de boel even op scherp te zetten.”