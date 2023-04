Barcelona ziet pure noodzaak en wil risico gaan nemen met Frenkie de Jong

Maandag, 3 april 2023 om 13:20 • Bart DHanis • Laatste update: 13:21

Frenkie de Jong gaat woensdagavond waarschijnlijk spelen in de bekerwedstrijd tegen Real Madrid. De Oranje-international liep twee weken geleden een dijbeenblessure op in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen de aartsrivaal. Normaal gesproken staat er drie weken hersteltijd voor een dergelijke blessure, maar De Jong lijkt wel te gaan starten komende woensdag. Barcelona ziet de bekerklassieker tegen Real immers als het belangrijkste duel dat dit seizoen nog komen gaat.

De Jong moest zich vanwege de blessure afmelden bij het Nederlands elftal. Hij speelde dan ook niet mee in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 winst). Maandag gaat de middenvelder uit Arkel de groepstraining hervatten. Op basis van zijn gevoel wordt bepaald of hij deel uit gaat maken van de selectie. Barcelona-trainer Xavi gaat daar volgens het Spaanse Sport wel van uit.

De wedstrijd tegen Real is voor Barcelona de belangrijkste die er dit seizoen nog komen gaat. Het Manchester United van Erik ten Hag schakelde de Catalanen al uit in de Europa League en in LaLiga heeft Barça een riante voorsprong van maar liefst twaalf punten op nummer twee Real. De wedstrijd van aankomende woensdag betreft de terugwedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey. Het heenduel in het Estadio Santiago Bernabéu eindigde in een 0-1 overwinning voor los Azulgrana.

Naast De Jong heeft Xavi nog meer blessuregevallen in de selectie. Ousmane Dembélé, Andreas Christensen en Pedri zullen deze el Clásico definitief aan zich voorbij moeten laten gaan. Tegen Elchel loste de oefenmeester dat op door Eric García, verdediger van beroep, als middenvelder te gebruiken. De wedstrijd wordt gespeeld in het Spotify Camp Nou en wordt afgetrapt om 21.00 uur. Het duel is live te volgen op Ziggo Sport.