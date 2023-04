‘Onzin’ van Erik ten Hag valt niet in goede aarde bij Newcastle United

Maandag, 3 april 2023 om 12:10 • Guy Habets

Het gedrag en de opmerkingen van Erik ten Hag over vermeend tijdrekken van Newcastle United zijn in het verkeerde keelgat geschoten in het noordoosten van Engeland. Na afloop van de wedstrijd tussen the Magpies en Manchester United, die in een 2-0 zege voor Newcastle eindigde, haalde manager Eddie Howe zijn gram.

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd sprak Ten Hag al uit dat hij verwachtte dat Newcastle tijd zou gaan rekken waar het hen uitkwam. Tijdens de wedstrijd protesteerde de Tukker vervolgens hevig toen Nick Pope, de keeper van de zwartwitten, in zijn ogen te veel tijd nam voor een doeltrap. Dat leidde toen tot een aanvaring tussen Ten Hag en Howe aan de zijlijn. Steve McClaren, assistent bij Man United, moest tussenbeide komen. Na afloop van de wedstrijd kwam de winnende trainer terug op het voorval.

"Ik wil hier een ding heel duidelijk over maken: wij zijn een ploeg die de bal altijd in het spel wil houden", liet Howe weten op de afsluitende persconferentie. "Ik heb geen idee waar ze (Ten Hag en United, red.) die onzinnige dingen over het tijdrekken vandaan halen. Wij spelen altijd zeer intensief voetbal en hanteren een hoog tempo. Dat houdt ook in dat we graag de bal hebben en in het spel willen houden. Ik sta altijd in voor mijn spelers en zeker als er iets gezegd wordt waar ik het niet mee eens ben. Als iemand iets zegt wat niet klopt, laat ik dat merken."

Ten Hag, die na de wedstrijd zei dat het 'een incident in de emotie van de wedstrijd' was, kreeg op sociale media ook nog een trap na. Newcastle meldde zelf op Twitter dat tijdrekken helemaal niet nodig was om van Man United te kunnen winnen en Alan Shearer, analist en voormalig spits van the Magpies reageerde daar met de nodige lachende emojis op. Newcastle won dankzij doelpunten van Joe Willock en Callum Wilson van the Red Devils en is nu de nummer drie van de Premier League. Ten Hag en United staan vierde.