José Mourinho roept eigen fans tot de orde: ‘Van mijn vrienden blijf je af’

Maandag, 3 april 2023 om 12:25 • Bart DHanis • Laatste update: 12:25

AS Roma-fans hebben zich zondagavond van hun slechtste kant laten zien in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sampdoria. Aan het begin van de tweede helft riep een deel van de fanatieke aanhang racistische leuzen richting Dejan Stankovic, trainer van Sampdoria. De Roma-fans maakten Stankovic uit voor zigeuner. José Mourinho kwam op voor de Serviër en probeerde het publiek in het Stadio Olimpico stil te krijgen.

Na de wedstrijd vertelde Stankovic in een interview met DAZN dat hij tijdens de wedstrijd niet doorhad wat er gebeurde. “Ik had geen idee, maar ik wil Mourinho bedanken dat hij voor me opkwam.” Stankovic zal er zondagnacht waarschijnlijk niet minder om hebben geslapen. “Ik ben trots op mijn achtergrond. Ik vind het niet erg dat ze me een zigeuner noemen”, aldus de voormalig speler van onder meer Internazionale en Lazio.

???????? ?????? Mourinho ?? José Mourinho komt op voor zijn vriend Dejan Stankovic, die door de AS Roma-fans racistisch wordt toegezongen: 'Ik deed het voor een goede man en goede vriend. Onze fans zijn geweldig, maar aan mijn vrienden moet je niet komen' ??#ZiggoSport #SerieA pic.twitter.com/2JYHwRtXjH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2023

Mourinho en Stankovic kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Inter. Mourinho was in 2010 trainer van de club uit Milaan toen Stankovic als speler onder contract stond bij i Nerazzurri. Ze wonnen dat jaar samen de Serie A, de Italiaanse beker en de Champions League. De Portugese coach wilde zijn oud=speler dan ook in bescherming nemen."Ik deed het voor een geweldige man en een goede vriend. Hij heeft kinderen en een gezin. Onze fans zijn geweldig, maar ze moeten van mijn vrienden afblijven."

AS Roma had zondagavond geen kind aan Sampdoria. In de 52e minuut werd Jeison Murillo met een rode kaart van het veld gestuurd, waarna de Romeinen tegen tien man de klus snel wisten te klaren. Georginio Wijnaldum, Paulo Dybala en Stephan El Shaarawy waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie. Dankzij de overwinning staat Roma nu op de vijfde plek in de Serie A.