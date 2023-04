Gerry Hamstra draagt opvallende reden aan voor vroegtijdig vertrek bij Ajax

Maandag, 3 april 2023 om 11:03 • Guy Habets • Laatste update: 11:39

Ajax en Gerry Hamstra hebben overeenstemming bereikt over contractontbinding. Dat meldde De Telegraaf maandagochtend en wordt bevestigd door Ajax. De technisch manager van de Amsterdammers is maandag op Sportpark de Toekomst om afscheid te nemen van spelers en stafleden, omdat hij per direct met zijn werkzaamheden zal stoppen.

Het contract van Hamstra in de Johan Cruijff ArenA liep nog tot medio 2024, maar die verbintenis wordt nu verscheurd. De technisch manager wordt naar verluidt verantwoordelijk gehouden voor het matige aankoopbeleid en de slechte resultaten van de regerend landskampioen. Ajax staat na afgelopen weekend tweede op acht punten achterstand van koploper Feyenoord en werd na een dramatische Champions League-campagne ook meteen uit de Europa League geknikkerd door Union Berlin.

Gerry Hamstra leaves Ajax. — AFC Ajax (@AFCAjax) April 3, 2023

Maandagochtend heeft Hamstra afscheid genomen van zijn directe collega's op De Toekomst. Dat is een hard gelag voor de voormalig technisch directeur van sc Heerenveen, zo schrijft De Telegraaf, omdat alleen zijn kop nu rolt. Hamstra werkte nauw samen met Klaas-Jan Huntelaar, financieel directeur Susan Lenderink en algemeen directeur Edwin van der Sar, maar zij mogen blijven zitten. De kans is groot dat Ajax binnen afzienbare tijd met Sven Mislintat een nieuwe technische man aan gaat stellen.

Op de clubsite zegt Hamstra dat de matige resultaten niet de reden zijn voor het vroegtijdige afscheid. "Het is mijn doel om directeur voetbalzaken te worden en alle verantwoordelijkheid te dragen", laat hij weten. "Die optie is er niet bij Ajax. Dat is waarom ik besloten heb om vroegtijdig te vertrekken. Ik wil iedereen bij Ajax bedanken voor de samenwerking en ik hoop dat de club het seizoen op succesvolle wijze eindigt." Van der Sar komt vervolgens met een soortgelijke lezing. "We hebben Gerry verteld dat we de organisatie anders willen inrichten. We begrijpen zijn beslissing om weg te gaan en bedanken hem voor zijn werk."