‘AZ-smaakmaker staat hoog op het wensenlijstje van Italiaanse topclub’

Maandag, 3 april 2023 om 10:50 • Wessel Antes

Jesper Karlsson is in beeld bij Lazio, zo meldt La Gazzetta dello Sport maandagochtend. De 24-jarige smaakmaker van AZ moet volgens de roze sportkrant zo’n twintig miljoen euro opleveren bij een vertrek uit Alkmaar. Volgens de Zweedse journalist Siavoush Fallahi staat Karlsson daarnaast ook op de radar bij Fiorentina en Benfica. In het AFAS Stadion ligt de negenvoudig international van Zweden nog vast tot medio 2026.

Lazio’s interesse in Karlsson kan niet los worden gezien van zijn uitstekende optredens in het tweeluik van de achtste finale van de Conference League, toen AZ zowel uit als thuis met 2-1 te sterk was voor de Italianen. Karlsson was direct betrokken bij alle doelpunten van de Alkmaarders: hij gaf drie assists en maakte één doelpunt. Karlsson was al langer in beeld bij Lazio, maar volgens La Gazzetta dello Sport wil i Biancocelesti door die wedstrijd echt concreet worden komende zomer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Karlsson speelt sinds september 2020 voor AZ, toen hij voor 2,6 miljoen euro overkwam van Elfsborg. Sindsdien speelde de rechtsbenige linksbuiten 118 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 43 doelpunten en 33 assists. Karlsson groeide in Alkmaar uit tot een absolute sterspeler en dat is de topclubs in Italië en Portugal niet ontgaan. Benfica-trainer Roger Schmidt kent de aanvaller nog uit zijn tijd als trainer van PSV. Ook Italiaanse clubs lijken zich steeds meer te richten op spelers uit de Eredivisie.

Zo werd Lazio, dat op een knappe tweede plek staat in de Serie A, afgelopen week al gelinkt aan Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer. Begin maart kwam Voetbalzone al met de primeur dat Napoli, Bologna en Fiorentina op de tribune zaten voor Tijjani Reijnders. Na afloop bevestigde de middenvelder tegenover De Telegraaf dat het nieuws waar was. “Ja, ik wist dat ze voor mij op de tribune zaten, maar ik speel eigenlijk altijd alsof er scouts voor mij op de tribune zitten. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te spelen.”