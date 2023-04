Dit is waarom alleen Dennis Higler Feyenoord nog van de titel af kan houden

Maandag, 3 april 2023 om 15:00

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 27 in cijfers.

Voetballiefhebbers die na de Klassieker hoopten dat de Eredivisie nog spannend zou worden, hadden dit weekend omcirkeld in de agenda. Als Ajax nou eens zou winnen bij Go Ahead Eagles, zou Feyenoord op bezoek bij het goed presterende Sparta Rotterdam weleens kunnen bezwijken onder de druk. Niets was minder waar. De Amsterdammers lieten in niets zien nog in de titel te geloven en speelden met 0-0 gelijk, waarna Feyenoord de voorsprong op de achtervolgers vergrootte naar acht punten door soeverein te zegevieren op Het Kasteel: 1-3. Er is nog maar een man die de Stadionclub van de titel af kan houden en dat is, opvallend genoeg, scheidsrechter Dennis Higler.

Feyenoord moet vrezen als Higler de fluit hanteert

Arne Slot was kwaad toen de scheidsrechter op slag van rust naar de stip wees. Het stond op dat moment 1-1 op Het Kasteel en dus kreeg Sparta op een cruciaal moment een strafschop. “Dit gebeurt altijd tegen ons”, zo liet de oefenmeester zich ontvallen. De cijfers geven hem wat betreft Higler gelijk. Sinds speelronde een van het seizoen 2021/22 kreeg Feyenoord vijf strafschoppen tegen en die werden allemaal (!) door Higler gegeven. De leidsman gaf in die periode daarnaast geen enkele penalty mee aan de club van Zuid. Dat Timon Wellenreuther de strafschop keerde, was ook opvallend. De Duitser stopte voor het eerst een pingel in Eredivisieverband in twintig pogingen.

Als Dusan Tadic niet presteert, kan Ajax het wel vergeten

De kampioenskansen van Ajax waren twee weken geleden eigenlijk al verdampt na de verloren Klassieker en dus hadden alleen de meest optimistische Ajacieden nog geloof in een nieuwe landstitel. Ook die mensen weten na de 0-0 bij Go Ahead hoe laat het is. De formatie van trainer John Heitinga speelde niets klaar op de Adelaarshorst en dat was vooral aan Dusan Tadic te merken. De Servische captain kwam voor de derde keer in 2023 niet tot een doelpoging in een wedstrijd waarin hij minstens dertien keer de bal beroerde in het vijandelijke strafschopgebied. Voor 2023 was Tadic dat nog nooit (!) overkomen. De linkspoot zit in een diep dal, en Ajax dus ook.

PSV is de koning van de standaardsituatie

De goal van Olivier Boscagli, die na een vrije trap van Joey Veerman het hoofd tegen de bal zette en op bezoek bij NEC voor de 0-2 zorgde voor PSV, was vooral een emotioneel beladen doelpunt. De Fransman stond voor het eerst sinds een jaar weer in de Eindhovense basis, bekroonde dat met een treffer en moest dat zichtbaar even verwerken. Voor statistici was het ook een interessant doelpunt, omdat het alweer de negentiende goal uit een standaardsituatie was voor PSV. De mannen van trainer Ruud van Nistelrooij zijn daarmee de vaakst scorende ploeg uit een dood spelmoment van de Eredivisie. Vorig seizoen noteerde PSV negentien goals uit een standaardsituatie over 34 duels.

De slechtste wedstrijd van het weekend werd gespeeld in Utrecht

Supporters van FC Utrecht worden dit seizoen niet vaak verwend. Zondagmiddag was het ook geen pretje om in Stadion Galgenwaard aanwezig te zijn voor de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (0-0), want beide ploegen grossierden in balverlies. In totaal kwam maar zeventig procent van alle passes aan en er waren dit seizoen maar drie wedstrijden waarin er minder goed gepasst werd. Er was maar een man die zich onttrok aan de malaise en dat was Carel Eiting. De spelmaker van Volendam creëerde vijf kansen voor ploeggenoten en dat was hem dit seizoen nog niet eerder gelukt.