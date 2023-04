Heitinga, Van Nistelrooij en Jansen worden afgekraakt: ‘Kolder in de kop’

Maandag, 3 april 2023 om 09:10 • Wessel Antes • Laatste update: 09:12

Valentijn Driessen is in zijn wekelijkse column in De Telegraaf kritisch op de trainers van Ajax, AZ en PSV. John Heitinga, Pascal Jansen en Ruud van Nistelrooij moeten het ontgelden bij de chef voetbal van de ochtendkrant. Volgens Driessen waren de trainers ‘bevangen door prestatiestress’. Arne Slot, de trainer van koploper Feyenoord, kan wel rekenen op complimenten. “Hij hield zijn hoofd koel zonder Bijlow, Timber, Idrissi en kersvers international Geertruida.”

Ajax speelde in Deventer met 0-0 gelijk tegen Go Ahead Eagles, terwijl AZ thuis niet verder kwam dan een 1-1 remise met sc Heerenveen. PSV wist wel met 2-4 te winnen bij NEC Nijmegen, maar toch moet ook Van Nistelrooij het ontgelden. “Slots collega’s van Ajax, PSV en AZ liepen dit weekeinde met de kolder in de kop rond. John Heitinga, Ruud van Nistelrooy en Pascal Jansen waren bevangen door prestatiestress.” Met name Heitinga kan de column van Driessen beter overslaan.

“Heitinga presteerde het om bij angstgegner Go Ahead Eagles de bank te bezetten met zo’n 80 (!) miljoen euro aan versterkingen, terwijl hij er zit om aankopen te laten renderen”, schrijft Driessen. “Ajax heeft weliswaar dramatisch ingekocht in de zomer van 2022, maar Heitinga moet wel het sterkst mogelijke Ajax opstellen.” De journalist begrijpt tevens niets van de wissels van de Alphenaar. “Terwijl Ajax joeg op een doelpunt bracht Heitinga niet een extra spits naast Brobbey, maar haalde hij z’n topscorer naar de kant voor Bergwijn.”

Jansen

Jansen krijgt hetzelfde verwijt van Driessen. “Over onbegrijpelijk en tegen de stand in wisselen van spelers gesproken: Jansen haalde bij AZ-Heerenveen zijn drie aanvallende azen – Pavlidis en Odgaard in de 64e minuut en Karlsson tien minuten later – uit onvrede bij een 1-0 achterstand naar de kant. ’Omdat niemand zeker is van zijn plaats als hij niet levert’. Stoere taal, maar het leverde AZ niets meer op dan een punt. De bewieroking van de laatste tijd is Jansen naar het hoofd gestegen.”

Waar AZ de afgelopen jaren veel lof krijgt over de jeugdopleiding van de club, vindt Driessen het allemaal niet zo bijzonder. “Bij AZ streven ze naar plus vijftig procent zelfopgeleide spelers in de A-selectie, maar als het vooral bankzitters en stand-ins zijn bij de nummer vier van Nederland, dan schiet de opleiding kwalitatief tekort. Zie op welk niveau Stengs, Koopmeiners, Boadu, Wijndal, Til, Ouwejan, Druijf en Goudmijn rondhobbelen. Alle complimenten en hosannaverhalen over AZ ten spijt.”

Van Nistelrooij

Hoewel PSV tegen NEC volgens Driessen misschien wel ‘een van zijn beste wedstrijden speelde’, maakte de eenvoudige zege volgens de journalist juist een groot probleem duidelijk. “Juist tegen NEC liet PSV zien veel duels ondermaats te hebben gepresteerd. Een club met grote ambities en kampioensaspiraties als PSV verkoopt zijn kroonjuwelen (Cody Gakpo en Noni Madueke) niet in de winter. Maar de weerslag van die transfers viel tegen NEC niet te ontdekken, terwijl PSV met Gakpo en Madueke onder contract door de ondergrens zakte tegen Rangers FC, FC Twente, SC Cambuur en FC Groningen.”

Driessen sluit zijn column af met een kraakheldere conclusie. “Resumerend na een weekeinde vol lentekolder in de kop bij Heitinga, Van Nistelrooy en Jansen: Feyenoord beleeft een geweldig seizoen, AZ presteert zoals verwacht en Ajax en PSV scoren dikke onvoldoendes. Waar getuige het materiaal en oplevingen geen enkel excuus voor is te bedenken door spelers en trainers in Amsterdam en Eindhoven.” Feyenoord staat als koploper maar liefst acht punten voor op Ajax en PSV. Het gat met nummer vier AZ bedraagt zelfs tien punten.