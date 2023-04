Van Hanegem ergert zich aan twee Ajacieden: ‘Een keer realistisch zijn’

Maandag, 3 april 2023 om 08:25 • Wessel Antes • Laatste update: 08:32

Willem van Hanegem vindt het lachwekkend hoe John Heitinga en Kenneth Taylor na afloop van het duel met Go Ahead Eagles (0-0) voor de camera van ESPN verschenen. De trainer en middenvelder van Ajax gaven allebei aan nog te geloven in een landstitel voor de Amsterdamse club. Van Hanegem denkt dat de Ajacieden aan het liegen waren en concludeert: “Ajax gelooft er zelf ook niet meer in.”

Van Hanegem begint in zijn column in het Algemeen Dagblad over Ajax, de aartsrivaal van zijn geliefde club Feyenoord. “Daar stonden ze weer hoor. John Heitinga en Kenneth Taylor. Microfoon onder hun neus. En maar serieus kijken. Zolang het nog mogelijk was, geloofden ze nog gewoon in de landstitel, zeiden ze. Maar misschien hadden ze gewoon een keer realistisch kunnen zijn. Tegen Go Ahead Eagles zag toch werkelijk niemand een Ajax dat nog écht om de titel aan het strijden is? En let wel hè, toen moest Feyenoord dus nog beginnen. Ajax gelooft er zelf ook niet meer in.”

De Kromme vindt het onbegrijpelijk dat Brian Brobbey nog altijd niet in staat is om negentig minuten te spelen. “Dat gezever over spits Brian Brobbey en dat die niet voldoende inhoud zou hebben om hele wedstrijden te spelen. Hoe kan dat? Die gozer traint toch gewoon met de selectie van Ajax mee? Of zien ze hem pas op zondag in de kleedkamer en horen ze wel wat hij heeft gedaan die week?”, laat Van Hanegem optekenen. De in Breskens geboren voetballegende vindt dat Ajax hun verlies moet nemen en volop voor de tweede plek moet gaan. “Dan ben je eerlijk en realistisch.”

Feyenoord

Van zijn favoriete club Feyenoord heeft Van Hanegem wel genoten tijdens de 1-3 zege op stadsgenoot Sparta Rotterdam, al vreesde hij dat één man dat feestje zou verpesten. “Toen ik naar Sparta - Feyenoord keek, dacht ik: deze koploper kan alleen nog van de arbiter verliezen. Dennis Higler wist weer eens niet hoe snel hij die bal op de arm van Mats Wieffer op de stip moest leggen. Dan zal hij wel zeggen dat het de regels zijn, maar dan lust ik er nog wel een paar. Het valt mij ook al tijden op dat verdedigers, niet alleen die van Sparta, ook zomaar een spits, die bijvoorbeeld naar de keeper sprint, omver mogen lopen. Die Eerdhuijzen en Vriends van Sparta deden het ook voortdurend.”

Van Hanegem weet zeker dat Feyenoord kampioen wordt, maar hoopt dat de Rotterdammers aanstaande woensdag ook volop voor een bekerzege in de Klassieker gaan. “De landstitel is natuurlijk het allerbelangrijkste voor Feyenoord. Aan de andere kant: Waarom zou je deze bekerpartij niet meepikken tegen dit zwakke Ajax? En misschien nog wel de finale tegen Spakenburg. Ik sluit het niet eens helemaal uit.” De twee aartsrivalen nemen het woensdag om 20.00 uur tegen elkaar op in De Kuip.