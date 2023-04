Fabrizio Romano weet wie de opvolger van Potter bij Chelsea moet worden

Maandag, 3 april 2023 om 07:50 • Wessel Antes

Chelsea denkt eraan om Julian Nagelsmann te benaderen als opvolger van Graham Potter, weet transfermarktexpert Fabrizio Romano. De clubleiding van the Blues is nog in gesprek over de openstaande vacature van manager, maar Nagelsmann zou nu de droomkandidaat zijn volgens de Italiaanse journalist. Volgens Romano is Chelsea momenteel niet bezig met Mauricio Pochettino, die volgens diverse media ook wordt genoemd in West-Londen.

Zondagavond bevestigde Chelsea dat Potter zijn congé heeft gekregen op Stamford Bridge. De 47-jarige manager stond slechts zeven maanden aan het roer bij de nummer elf van de Premier League. Met zijn ontslag leverde hij de hoogste Engelse voetbalcompetitie wel een record op: nooit eerder werden er dertien managers ontslagen in één seizoen. Naast Potter werd zondag ook Brendan Rodgers bij Leicester City op straat gezet. Potter werd in september vorig jaar nog voor 24 miljoen euro overgenomen van Brighton & Hove Albion.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nagelsmann zou nu de opvolger van Potter moeten worden. De 35-jarige Duitser werd op 24 maart ontslagen en zou dus razendsnel weer aan de bak kunnen. De vraag is echter of hij dat ziet zitten: Nagelsmann zou vermoeid zijn sinds zijn ontslag bij Bayern München en begint het liefst komende zomer pas aan een nieuwe klus. Tevens krijgt hij een flinke zak geld mee van Bayern omdat hij over een contract tot medio 2026 beschikte. Wanneer hij tekent bij Chelsea zal de Engelse club in gesprek moeten gaan met der Rekordmeister over een compensatie.

De clubleiding van Chelsea wil snel een definitieve beslissing nemen over de nieuwe manager van de club. Wel zijn the Blues zich ervan bewust dat het ditmaal de juiste keuze moet zijn. In september kreeg Thomas Tuchel de zak, die opvallend genoeg juist de opvolger is van Nagelsmann bij Bayern. Naast Tuchel staat Rúben Amorim hoog op het wensenlijstje van Chelsea. De 38-jarige trainer van Sporting CP staat met zijn club slechts op de vierde plek in Portugal, maar is wel nog actief in de kwartfinale van de Europa League. In Lissabon ligt hij nog vast tot medio 2026.