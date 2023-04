Studio Voetbal tipt Ajax nieuwe technisch directeur: ‘Levert overal goed werk’

Maandag, 3 april 2023 om 07:10 • Wessel Antes • Laatste update: 07:08

Michiel Kramer vindt het raar dat Mo Allach nooit wordt genoemd bij Ajax, Feyenoord en PSV. De 34-jarige spits van RKC Waalwijk is van mening dat de technisch directeur van zijn club een dergelijke stap hogerop heeft verdiend. Kramer prijst Allach in Studio Voetbal voor zijn werkzaamheden en wordt daarbij gesteund door Ibrahim Afellay, die ook onder de indruk is van de 49-jarige Hagenaar.

Volgens De Telegraaf werkt Ajax na de afwijzing van Julian Ward (Liverpool) inmiddels hard aan de komst van Sven Mislintat, die sinds november vorig jaar zonder club zit na zijn vertrek bij VfB Stuttgart. Presentator Arno Vermeulen snapt daar niets van. “Hoe kom je bij zo iemand? Engeland gaat niet door en dan vinden we iemand in Duitsland? Dat is bizar. Waarom kom je bij hem uit? Het is onnavolgbaar. Hij schijnt Robert Lewandowski te hebben gescout. Nou, briljant.”

Vermeulen komt vervolgens met een keiharde conclusie over algemeen directeur Edwin van der Sar. “Van der Sar is een overlever, maar heeft een enorm gat laten vallen.” Er is behoorlijk wat mis in Amsterdam volgens de journalist. “De situatie is echt penibel. Met deze selectie wordt Ajax volgend seizoen ook geen kampioen. Deze selectie is niet zo goed. Er moet echt versterking bij en ze moeten doorselecteren. Alles moet op de schop. Er moet heel snel een technisch directeur komen en die moet een topcoach aanstellen.”

Allach

Op de vraag wie wel een goede technisch directeur zou kunnen zijn, komt Kramer met een snel antwoord. “Het valt me op dat Mo Allach nooit wordt genoemd bij Ajax, Feyenoord of PSV. Hij is gepromoveerd, heeft Europees voetbal gehaald, is kampioen geworden. Hij heeft altijd selecties neergezet die resultaten halen.” Afellay, ook tafelgast, ziet wel brood in de suggestie van de spits. “Allach heeft overal goed werk afgeleverd. Bij RKC ook, met beperkte middelen.”

Allach zette in juli 2006 een punt achter zijn spelersloopbaan om vervolgens direct aan de slag te gaan als directeur spelersbeleid bij VVV-Venlo, FC Twente, RKC Waalwijk, Vitesse en Maccabi Haifa. Vervolgens was hij tussen 2019 en 2020 technisch directeur bij Vitesse, waarna hij in juni 2020 werd aangesteld als technisch directeur bij RKC. Dit seizoen staan de Waalwijkers op een knappe achtste plek in de Eredivisie. Afgelopen winter wist Allach te verrassen met de transfervrije komst van Mats Seuntjens, die sinds zijn overstap van Fortuna Sittard al goed was voor drie doelpunten en zeven assists.

Rafael van der Vaart is het eens met de mening van Vermeulen dat het vreemd is dat Ajax enkel buiten de landsgrenzen op zoek is. “Er wordt gezegd dat er niet veel opties zijn voor Ajax, maar een zijn heel veel goede technisch directeuren. Ted van Leeuwen (FC Twente, red.) , Max Huiberts (AZ, red.), je hebt heel veel gasten met oog van talent. Dan denk ik van: moet je het dan wel in het buitenland zoeken” Vermeulen herhaalt vervolgens zijn eigen woorden. “Nee, die reden is er ook niet. Nee, natuurlijk hoeft dat helemaal niet!”