Wonderbaarlijke solo langs vier man helpt Atlético in slotfase voorbij Betis

Zondag, 2 april 2023 om 23:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:12

Atlético Madrid heeft zondagavond laat een gigantische stap gezet naar een felbegeerd ticket voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Diego Simeone rekende in de slotfase af met directe concurrent Real Betis, dat het hoofd moest buigen na een solo langs vier verdedigers van Ángel Correa: 1-0. De Argentijn had bij het passeren van twee tegenstanders wel enig fortuin. Atlético is kansloos voor de titel in LaLiga, maar heeft de derde plek nu zeer stevig in handen. Nummer vijf Betis wordt op negen punten gezet door de Madrilenen.

Memphis Depay liep bij het Nederlands elftal een bovenbeenblessure op en moest verstek laten gaan bij Atlético. Simeone koos voor een voorhoede bestaande uit Antoine Griezmann en Álvaro Morata. Atlético had een optisch overwicht maar kreeg pas na rust zijn eerste echte kans. Yannick Carrasco dook vrij op bij de tweede paal, maar kreeg de bal niet voorbij Betis-doelman Rui Silva.

GOOOOLLLLLL ATLETI ???? In de slotfase en met geluk komt Atletico op voorsprong ??#ZiggoSport #AtletiRealBetis pic.twitter.com/Lx2LeynGZu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 2, 2023

Lang leek Atlético af te stevenen op een bloedeloos gelijkspel, totdat invaller Correa vier minuten voor tijd plots aan de bal kwam. Met meer geluk dan wijsheid schudde de Argentijn de eerste verdedigers die op zijn pad kwamen af. Met meer finesse troefde Correa vervolgens nóg twee tegenstanders af, om zijn sologoal vanbinnen het strafschopgebied af te ronden: 1-0.