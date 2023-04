VZ Team van de Week: PSV, Feyenoord en zelfs Ajax zijn vertegenwoordigd

Maandag, 3 april 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:28

Speelronde 27 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord kan het plekje op de Coolsingel vast reserveren, want de Stadionclub won de stadsderby tegen Sparta Rotterdam op Het Kasteel (1-3) en zag dat Ajax de allerlaatste kans op de landstitel verspeelde tijdens de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles. De Amsterdammers gaan met PSV, dat met 2-4 won bij NEC, strijden om plek twee. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Op weg naar de schaal leek de uitwedstrijd bij Sparta de enige valkuil voor Feyenoord. De ergste nervositeit werd echter al weggenomen door Ajax, dat eerder op zondag niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel bij Go Ahead, en daarna nam Santiago Giménez de koploper bij de hand. De Mexicaan kwam voor de zesde achtereenvolgende keer tot scoren in een uitwedstrijd voor Feyenoord en dat deed alleen Ove Kindvall hem in 1967 voor. Hij verdient daarmee een plekje in het Team van de Week van VZ, net als Dávid Hancko. De Slowaak bekroonde zijn solide defensieve prestatie met een doelpunt.

Uitgelicht:

De vlag kan voorzichtig uit in Sittard, waar de plaatselijke trots zich in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (3-1) wel zo ongeveer verzekerde van nog een jaar Eredivisievoetbal. Drijvende kracht was Iñigo Córdoba en dat kwam niet alleen door de twee goals van de Spanjaard. Córdoba was ook de speler bij Fortuna die het vaakst aan de bal was en die de meeste schoten op doel loste. Dat is op zich niet gek voor een vleugelaanvaller, ware het niet dat de Bask ook tien keer de bal veroverde. Dat deed geen enkele andere Fortunees hem na.

Feest was het ook in Waalwijk, waar RKC de kansen op deelname aan de play-offs om Europees voetbal levend hield met een 1-0 zege op Vitesse. Michiel Kramer maakte weliswaar de goal, maar Thierry Lutonda was de absolute uitblinker. Hij was het vaakst aan de bal dankzij de meeste balheroveringen (veertien) en gewonnen duels (twaalf) en daarna deed de linksback meestal ook iets goeds. Hij startte vijf keer aan een dribbel en die waren allemaal succesvol. Ook Ahmed El Messaoudi rondde vijf succesvolle dribbels af. De middenvelder van FC Emmen maakte daarnaast een doelpunt én won de meeste duels van alle spelers op het veld.

Het VZ Team van de Week: Stijn van Gassel (Excelsior); Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles), Edson Álvarez (Ajax), Olivier Boscagli (PSV), Dávid Hancko (Feyenoord), Thierry Lutonda (RKC Waalwijk); Ahmed El Messaoudi (FC Emmen), Oussama Tannane (NEC), Iñigo Córdoba (Fortuna Sittard); Luuk de Jong (PSV), Santiago Giménez (Feyenoord).