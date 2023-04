PSG gaat wéér af op eigen veld: spanning om Frans kampioenschap is terug

Zondag, 2 april 2023 om 22:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:27

Paris Saint-Germain brengt de spanning om het landskampioenschap in de Ligue 1 onbedoeld terug. De sterrenploeg van Christophe Galtier ging zondag in het Parc des Princes onderuit tegen Olympique Lyon: 0-1. De vorige wedstrijd, tegen Stade Rennes (0-2), ging ook al op eigen veld verloren. PSG staat nog altijd bovenaan, maar ziet de voorsprong op RC Lens en Olympique Marseille slinken tot zes punten. Er zijn nog negen speelronden te gaan.

Bij PSG keerden Marquinhos en Achraf Hakimi terug in de defensie, terwijl Renato Sanches op het middenveld startte. Bij afwezigheid van de zwaargeblesseerde Neymar koos Galtier opnieuw voor Lionel Messi en Kylian Mbappé als enige aanvallers. Ook Lyon kwam versterkt aan de aftrap. Doelman Anthony Lopes keerde terug na een vingerblessure. De openingsfase was voor PSG, dat in de eerste tien minuten driemaal gevaarlijk werd. Een lobje van Vitinha en daarna van Mbappé haalden het niet en een ander schot van laatstgenoemde smoorde in het blok van Dejan Lovren.

Lyon kwam daarna beter in zijn spel en kreeg door knullig balverlies van Danilo een enorme kans, die door Thiago Mendes niet kon worden verzilverd. Na ruim een half uur forceerde Lyon een penalty, toen de buitenspelval van PSG werd omzeild. Lyon-aanvaller Bradley Barcola gleed uit, waarna de bal voor de voeten rolde van Alexandre Lacazette. De spits ging gewillig naar de grond toen hij contact voelde met doelman Gianluigi Donnarumma en kreeg dus een strafschop. Lacazette schoot die op de paal. De rebound viel voor de voeten van Nicolás Tagliafico, die de bal over maaide.

Aan het eind van de eerste helft claimde ook PSG een strafschop, maar Lovren kwam weg met een balraanraking met de hand. Tien minuten na rust kwam Lyon op voorsprong. Saël Kumbedi legde de bal intuïtief laag voor het doel, waar Barcalo er bij de tweede paal tegenaan kon lopen: 1-0. PSG nam initiatief, maar werd nauwelijks gevaarlijk. Lyon bleef uitbreken en dwong Donnarumma tot een stijlvolle redding op een schot van Barcola. In de laatste minuut probeerde Mbappé het van afstand. Het schot werd na een half blok nog een gevaarlijk projectiel, maar Lopes kon redden.