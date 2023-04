Onaantastbaar geacht Napoli krijgt vreselijk pak slaag van Milan: 0-4

Zondag, 2 april 2023 om 22:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:53

AC Milan heeft zichzelf zondagavond een hele goede dienst bewezen met het oog op de Champions League-tickets. De ploeg van trainer Stefano Pioli steeg op bezoek bij Napoli boven zichzelf uit en zag dat resulteren in een klinkende 0-4 overwinning. Rafael Leão was de gevierde man met twee treffers, waarbij met name de tweede van grote schoonheid was. Voor Napoli, dat nog steeds een voorsprong van zestien punten heeft op achtervolger Lazio, was het pas de tweede thuisnederlaag van het seizoen.

Bij Napoli gingen deze week alle alarmbellen af, toen Victor Osimhen geblesseerd terugkwam van de interlandbreak met Nigeria en het duel met Milan aan zich voorbij moest laten gaan. Het is nog maar de vraag of hij op tijd hersteld is voor de kwartfinale in de Champions League tegen hetzelfde Milan. De plek van de Serie A-topscorer (21 goals) werd ingenomen door Giovanni Simeone. Aan de kant van Milan keerde Zlatan Ibrahimovic geblesseerd terug van de interlandonderbreking. Ook Pierre Kalulu ontbrak in het Stadio Diego Armando Maradona vanwege een blessure.

???????????????????????? ?? Napoli staat binnen een half uur al 2-0 achter in eigen huis ?? Een geweldige Brahim Diaz gaf zonet al de assist en schiet nu zelf raak ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliMilan pic.twitter.com/nNwteo2cEc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 2, 2023

Milan besloot de duimschroeven vanaf het eerste fluitsignaal stevig aan te draaien en kreeg via Brahim Díaz de eerste kans van de wedstrijd. De Spanjaard werd met een hakje bereikt door Leão, maar was onnauwkeurig in de afronding. Diezelfde combinatie was na ruim een kwartier spelen wel trefzeker. Ditmaal zorgde Díaz met een schitterende passeerbeweging voor het voorbereidende werk, waarna Leão het hoofd koel hield en met een beheerst lobje afrondde: 0-1. Het enige moment van opwinding van Napoli op dat moment kon op tijd in de kiem worden gesmoord door Mike Maignan.

De Franse doelman zag toe hoe zijn ploeg de score na een klein half uur verdubbelde. Díaz werd bediend in de zestien, controleerde met de knie en haalde verwoestend uit met links nadat hij Mário Rui voorlangs had laten glijden: 0-2. Napoli kwam er in het restant van de eerste helft nog wel een keer gevaarlijk uit, maar de rebound van Matteo Politano op een schot van Stanislav Lobotka kon worden gekeerd door Maignan. Ook na rust lag het tempo hoog en mikte Olivier Giroud al snel voorlangs na een knappe controle. Aan de overkant schoot Rui in het gezicht van Maignan.

???????????? ?????????? ???????????????????? ?? Rafael Leão maakt zijn tweede van de avond en schiet AC Milan op 0-3 in Napels ???????#ZiggoSport #SerieA #NapoliMilan pic.twitter.com/scV8vpprcY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 2, 2023

Een half uur voor tijd besloot Milan de marge naar drie te tillen. Piotr Zielinski liet zich de bal op kinderlijk eenvoudige wijze afsnoepen, waarna Sandro Tonali Leão bediende en de Portugees formidabel uithaalde in de verre kruising: 0-3. Alsof dat nog niet erg genoeg was voor de thuisploeg, mocht ook Alexis Saelemaekers meedelen in de feestvreugde. De invaller soleerde fraai langs drie Napolitanen en liet doelman Alex Meret voor de vierde keer kansloos. Over anderhalve week treffen beide ploegen elkaar opnieuw. Dan staat in Milaan het heenduel in de kwartfinale van de Champions League op de rol.

?????? ?????????????? ?????? ?????????? ?? Saelemaekers dribbelt door de hele verdediging heen die zo lek als een mandje is en zet Milan op ??-??! ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliMilan pic.twitter.com/sC1VxjPAdJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 2, 2023