Ten Hag krijgt 3 en benoemt zelf zonder het te weten zijn grootste ‘fout’

Zondag, 2 april 2023 om 21:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:56

Erik ten Hag zit met Manchester United plots in de hoek waar de klappen vallen. De manager was zondag met zijn elftal volstrekt kansloos tegen Newcastle United (2-0) en krijgt na afloop ferme kritiek van de Engelse pers. Met name de manier waarop Ten Hag het middenveld invulde leidt tot vraagtekens. De coach zelf was ook niet blij met die linie. "We werden overlopen op het middenveld", aldus Ten Hag tegenover Viaplay.

Newcastle zette op het eigen St. James' Park achter elkaar aanvallen op, terwijl Manchester United zich moest beperken tot verdedigen. In de tweede helft maakten Joe Willock en Callum Wilson kopdoelpunten. "Ze waren gemotiveerder, hongeriger en gedurfder", zegt Ten Hag. "Ze wilden de duels absoluut winnen. Ik haat het om te moeten zeggen, maar zij waren beter en toonden de wil om te winnen, met name op het gebied van vastberadenheid, passie en wil om te winnen."

Ten Hag won eind februari de EFL Cup met Man United, maar de hosannastemming is in een maand tijd verdwenen. De coach krijgt meer en meer kritiek op zijn keuzes. Manchester World geeft Ten Hag rapportcijfer 3 voor het duel met Newcastle. De trainer wordt aangekeken op het haperende driemansmiddenveld dat hij posteerde, bestaande uit Scott McTominay, Bruno Fernandes en Marcel Sabitzer. "De keuze op het middenveld zonder Fred was verkeerd", aldus Manchester World. "Ten Hag deed weinig om het te corrigeren."

Zelf is Ten Hag dus ook teleurgesteld over het middenveld van Manchester United. "Met name op het middenveld werden we een aantal keer overlopen. We speelden te hoog op het middenveld en we maakten het de tegenstander makkelijk om te voetballen in de half-spaces", zei Ten Hag in zijn interview met Sky Sports. "Uiteindelijk creëerden zij zo veel kansen en maakten ze er eentje. Die gaven we wel te makkelijk weg."

The Red Devils verliezen de derde plek aan Newcastle United en moeten nog aan de bak om een Champions League-ticket te bewerkstelligen. Daarvoor is een plek bij de top vier benodigd. Tottenham Hotspur staat nu vier verliespunten achter nummer vier Man United. "We moeten omgaan met de tegenslag en hiervan leren", zegt Ten Hag. "We zijn dit seizoen heel vaak teruggekomen in een wedstrijd. Ik weet dat we het kunnen. Ik geloof in het team. Ik geloof dat we terug zullen komen."