Tien man Besiktas draaien het helemaal om en vernederen Fener in eigen huis

Zondag, 2 april 2023 om 21:49 • Tom Rofekamp

Fenerbahçe heeft zondag een flinke knauw gekregen in de titelstrijd. De ploeg van Jorge Jesus kwam nog op voorsprong in de stadsderby tegen Besiktas, maar zagen tien man van de tegenstander die omdraaien naar 1-4. Uiteindelijk kwam Fener niet verder tot 2-4. Koploper Galatasaray is daardoor de winnaar van het weekend: de ploeg staat nu respectievelijk negen en elf punten los van zijn directe achtervolgers.

Galatasaray had al de beste papieren voor de Turkse titel en wist zaterdag zijn eigen verplichtingen in winst om te zetten. Adana Demirspor, de huidige nummer vier van de Süper Lig, werd in het eigen Nef Stadyumu met 2-0 verslagen. De nummer twee en drie van de ranglijst – Fenerbahçe en Besiktas – troffen elkaar een dag later. Met basiskracht Ferdi Kadioglu en zonder de geblesseerde Jayden Oosterwolde was het eerstgenoemde dat op voorsprong kwam in het Sükrü Saracoglustadion.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onur Bulut vloerde Arda Güler en deed dat net binnen het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Valencia ging klaarstaan, nam een langzame aanloop en schoot ijzig kalm onder Mert Günok door: 1-0. Dat gebeurde vlak voor rust, en toen Welinton even na de onderbreking ook nog zijn tweede gele kaart kreeg, leek het al helemaal over en uit voor Besiktas.

Niets bleek minder waar. Nadat Valencia zijn tweede penalty van de avond op de paal deed eindigen, zorgde Cenk Tosun voor de gelijkmaker. De Besiktas-spits kroop slim voor zijn man bij een voorzet van Nathan Redmond en liet Altay Bayindir kansloos met zijn kopstoot: 1-1. Tot overmaat van ramp voor Fenerbahçe zette Tosun zijn ploeg daarna ook nog op voorsprong. De Fener-defensie stond te slapen toen de goalgetter uit de rug van zijn bewaker wegliep en eenvoudig zijn tweede binnenschoot: 1-2.

Het werd een rampavond voor de thuisploeg. Uitblinker Redmond begon aan een solo op eigen helft en rondde die met een venijnig schot langs Bayindir: 1-3. Daarmee leek de kous af, totdat er in extremis toch nog twee goals bij kwamen. Eerst scoorde Vincent Aboubakar uit de derde (!) assist van Redmond, voordat Irfan Can Kahveci nog iets terugdeed namens de gastheren.