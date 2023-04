Utrecht-aanhang bombardeert man van 176 duels tot pispaaltje: ‘Onmenselijk’

Zondag, 2 april 2023 om 21:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:50

FC Utrecht is er zondagmiddag voor de vijfde wedstrijd op rij niet in geslaagd om met een overwinning van het veld te stappen. In de thuiswedstrijd tegen FC Volendam kwam de ploeg van Michael Siberbauer niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Voor Sean Klaiber was de remise niet het enige dat hem dwarszat. De verdediger heeft het gevoel dat hij het eerste mikpunt van kritiek is bij de Utrechtse aanhang. "Ik vind het onmenselijk."

"Het geluk is even niet aan onze zijde, maar ik vind dat we wel een goede wedstrijd hebben gespeeld", citeert De Telegraaf uit de mond van Klaiber. "Natuurlijk was het belangrijk om te winnen. Dat moet nu vrijdag dan maar gebeuren (tegen FC Groningen, red.). Ik vond wel dat we beter speelden dan de laatste weken. Ik denk dat we daar wel verder mee kunnen. Op een paar slordigheden na ben ik wel tevreden over mijn spel. Ik denk dat ik wel kan terugkijken op een stabiele wedstrijd en met een beetje geluk had ik twee goals voorbereid."

Het duel in stadion Galgenwaard telde liefst drie afgekeurde treffers, allen in het nadeel van Utrecht. "Ik denk dat ik niet de enige voetballer ben, die vindt dat de VAR enorm veel van de spelvreugde weghaalt", gaat Klaiber verder. "We hebben twee keer voor niks staan juichen. Dan gaat de VAR er nog naar kijken en sta je minutenlang te wachten. Je moet onderhand weer een warming-up gaan doen, zo lang sta je stil. Ik vind dat het gebruik van de VAR wel doorslaat. Het was bedoeld voor grote fouten. Dit is allemaal millimeterwerk. Dan schiet het toch door. Gebruik die VAR alleen voor de duidelijke dingen."

Voor Klaiber was het puntenverlies zeker niet het enige vervelende aan de middag. De rechtsback werd uitgefloten door de eigen aanhang. "Als ik één bal verkeerd speel, gaat het publiek meteen fluiten bij mij. Als iemand anders het doet niet. Dat is dan maar zo. Daar moet ik doorheen kijken en doorgaan. Ik ben niet de eerste bij deze club, die dit meemaakt. In het verleden hebben ze dat ook gedaan bij andere spelers. Ik vind dat heel slecht soms. Ik vind het zelfs een beetje onmenselijk. Ze denken toch niet dat spelers op het veld staan om expres fouten te maken. Je kunt toch beter positief blijven als iemand een keer een verkeerde pass geeft."