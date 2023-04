Chelsea trekt conclusies en zet Graham Potter per direct op straat

Zondag, 2 april 2023 om 21:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:27

Graham Potter is niet langer trainer van Chelsea, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De 47-jarige oefenmeester kreeg het sinds zijn aanstelling in september eigenlijk nooit op de rit op Stamford Bridge en gaat nu in goed overleg uit elkaar met the Blues. Chelsea meldt dat Potter zal meewerken aan een 'soepele transitie'.

Potter werd afgelopen september aangesteld als de man om het tij te keren, nadat Chelsea al gebroken had met Thomas Tuchel vanwege de tegenvallende prestaties. Hij won zijn eerste drie Premier League-duels nog, voordat Chelsea sinds eind oktober een vrije val inzette. Sinds het 4-1 verlies tegen Brighton & Hove Albion – nota bene de vorige werkgever van Potter – werd er nog slechts vier keer gewonnen. De 0-2 nederlaag tegen Aston Villa van zaterdag was de druppel voor het Chelsea-bestuur.

Chelsea staat momenteel op een elfde plek in de Premier League en heeft zelfs een negatief doelsaldo. Europees voetbal halen wordt al een hels karwei en dat terwijl er afgelopen winter 329 (!) miljoen euro is uitgegeven aan inkomende transfers. Met onder meer João Felix, Enzo Fernández, Benoìt Badiashile en Noni Madueke wist Potter de boel echter niet om te draaien en daarom krijgt de keuzeheer nu zijn congé. Bruno Saltor neemt voor de rest van dit seizoen de honneurs waar als hoofdtrainer.

"Namens iedereen binnen de club, willen we Graham oprecht bedanken voor zijn bijdragen aan de club", schrijven eigenaars Todd Boehly en Behdad Eghbali in een officieel statement. "We hebben enorm veel respect voor Graham als coach en als persoon. Hij heeft zich altijd professioneel en integer opgesteld en het spijt ons enorm dat het zo ver heeft moeten komen." Potter hield Chelsea tot nog toe wel in de Champions League, waar de club het in de kwartfinale opneemt tegen Real Madrid. Na Brendan Rodgers is Potter de tweede Premier League-trainer die zondag ontslagen werd. Met Rodgers werd al een record gevestigd: nog nooit kregen er zo veel Premier League-trainers binnen één seizoen de zak.