Noa Lang lijkt ontketend door Koeman en rolt Mechelen eigenhandig op

Zondag, 2 april 2023 om 20:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:23

Noa Lang heeft Club Brugge zondag een uitstekende competitiehervatting bezorgd. De Nederlander was in het duel met KV Mechelen verantwoordelijk voor zowel de eerste als de tweede treffer en zette daarmee een 0-3 overwinning op gang. Het is al de tweede keer op rij dat Lang zijn ploeg bij de hand neem, sinds Ronald Koeman hem passeerde bij het Nederlands elftal.

Lang meldde zich eind maart op Instagram toen Koeman niet hem maar Donyell Malen opriep als de vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn. Hij plaatste een cryptische Instagram Story. waarmee hij zijn onbegrip jegens de beslissing leek te willen uiten. Drie dagen later deed Lang ook in sportieve zin van zich horen door alle drie de doelpunten te maken in een oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk. De vleugelaanvaller liet zich zondag op soortgelijke wijze gelden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de veertiende minuut kreeg Mechelen-verdediger Dimitri Lavalée de bal tegen de arm. Arbiter Jasper Vergoote wees naar de stip en Lang schoot het buitenkansje onberispelijk binnen: 0-1. Dat de aanhang van Mechelen hem daarop continu probeerde te treiteren, deerde Lang niet. Met twintig minuten op de klok tekende hij voor zijn tweede en bracht zijn ploeg daarmee op rozen.

Club bleef ook na rust hoog druk zetten en maakte er nog eentje bij. Een korte hoekschop werd in tweede instantie wel voor het doel gegooid en door Brandon Mechele tegen de touwen gekopt: 0-3. Club wint zo zijn tweede wedstrijd sinds het ontslag van Scott Parker begin maart. Even leek Alfred Schreuder de Engelsman op te volgen, maar uiteindelijk mocht interim-trainer Rik De Mil het seizoen afmaken in het Jan Breydelstadion. Bjorn Meijer ontbrak overigens bij Club vanwege de nasleep van een virusinfectie.