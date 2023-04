Perez hoort exacte reden achter afhaken Ward: ‘Dat kan toch niet waar zijn?’

Zondag, 2 april 2023 om 20:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:21

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe directeur voetbalzaken houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Deze week werd door De Telegraaf naar buiten gebracht dat Julian Ward afziet van de klus. De Engelsman was lange tijd de gedroomde kandidaat, maar kon het niet eens worden met de Amsterdammers. Ajax schakelt nu door naar de vorig jaar november bij VfB Stuttgart vertrokken Sven Mislintat. Kenneth Perez heeft zich verbaasd over de reden achter de afzegging van Ward.

Volgens het Algemeen Dagblad zijn beide partijen het namelijk niet eens geworden over het salaris, zo berichtte Johan Inan vrijdag. Ook de startdatum zinde de Engelsman niet. "Ik las gisteren, dat kan toch niet waar zijn, dat het komt doordat hij te horen heeft gekregen welk salaris hij kan verdienen", verbaast Perez zich bij Dit was het Weekend. "Je gaat mij toch niet vertellen dat je drie maanden lang in gesprek bent met elkaar zonder dat er een indicatie is gegeven?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Perez is van mening dat Ajax door het getreuzel kostbare tijd is kwijtgeraakt. "De eerste keer dat je met elkaar spreekt kun je informeel gaan praten", gaat de analist verder. "Daarna kun je een indicatie geven als club waar je ongeveer aan moet denken qua salaris. Dan weet je na het eerste of tweede gesprek of je met elkaar verder wil of niet. Er moet echt wat veranderen bij Ajax. Om weer serieus te worden genomen als club en als team moet er echt wat gebeuren."

Ajax zette lange tijd in op de komst van Ward als nieuwe technische man, maar moet dus doorschakelen nu de deal is afgeketst. Over de sportieve koers waren beide partijen het met elkaar eens, maar de randzaken konden de 41-jarige Engelsman niet bekoren. The Athletic wist te melden dat Ward een adempauze wilde inlassen na zijn werkzaamheden bij Liverpool. Volgens het Algemeen Dagblad liggen het salaris en de startdatum dus vooral ten grondslag aan de sof.