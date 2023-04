Georginio Wijnaldum speelt als herboren en schiet Roma op CL-koers

Zondag, 2 april 2023 om 19:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:58

Georginio Wijnaldum heeft AS Roma zondag een uitstekende dienst bewezen. De Nederlander nam in het thuisduel met Sampdoria de openingstreffer voor zijn rekening en zette daarmee een 3-0 overwinning in gang. Ook versierde hij de strafschop waaruit Paulo Dybala de tweede maakte. Daarmee klimmen de Romeinen naar de felbegeerde vierde plek in de Serie A, die goed is voor directe Champions League-kwalificatie..

Met Wijnaldum en zonder de geblesseerde Rick Karsdorp aan de aftrap was het Roma dat direct het initiatief nam in het Stadio Olimpico. Sampdoria kwam goed weg bij pogingen van Stephan El Shaarawy (tweemaal), Chris Smalling, Diego Llorente en Lorenzo Pellegrini, voordat Wijnaldum zich tot grootste pechvogel van hen allen kroonde. De middenvelder kreeg de bal via een tegenstander aangespeeld van Nemanja Matic en lobde het leer in de loop langs doelman Nicola Ravaglia, maar op de paal.

Gini ???????? raak! ?? De Nederlander kopt na bijna een uur voetballen binnen voor Roma ????#ZiggoSport #SerieA #RomaSamp pic.twitter.com/lwh17mB5jl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 2, 2023

Roma en Wijnaldum hadden uiteindelijk een man meer nodig om de brilstand te doorbreken. Sampdoria-stopper Jeison Murillo kwam zeven minuten na rust te laat in op Tammy Abraham, kreeg zijn tweede gele kaart en mocht gaan douchen. Toen stond Wijnaldum op. De huurling van Paris Saint-Germain bevond zich op de juiste plek bij een voorzet van Matic en kopte via de grond achter Ravaglia: 1-0.

Verzet van Sampdoria was er al nauwelijks, maar ook het laatste greintje inspiratie bij de ploeg van Dejan Stankovic verdween als sneeuw voor de zon. Ook met Sam Lammers binnen de lijnen kon de nummer negentien van Italië maar weinig bedenken. Roma maakte er zelfs nog twee bij: eerst versierde Wijnaldum een penalty, die Dybala ijzig kalm binnenschoot; daarna schoot El Shaarawy de 3-0 tegen de touwen. Het Roma van José Mourinho komt door de overwinning in punten gelijk met nummer drie Internazionale en bezorgt zichzelf zo een uitstekende uitgangspositie wat betreft directe Champions League-kwalificatie.