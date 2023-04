Perez ziet matig Ajax: ‘Hij lijkt een verkeersregelaar, loopt continu te wijzen’

Zondag, 2 april 2023 om 19:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:30

Kenneth Perez heeft zich zondagmiddag tijdens Go Ahead Eagles - Ajax (0-0) doodgeërgerd aan Dusan Tadic, zo vertelt hij bij Dit was het Weekend. De aanvoerder van de Amsterdammers viel net als een aantal ploeggenoten hopeloos door de mand en gaf Feyenoord een vrijgeleide richting de titel. De achterstand van Ajax op de eeuwige aartsrivaal is door de zege van Feyenoord op Sparta (1-3) opgelopen tot acht punten. Kees Kwakman moest denken aan de Tadic van eerder dit seizoen.

"Tadic op links vandaag. Man, man, man", snijdt Jan Joost van Gangelen het spel van de aanvoerder aan in het voetbalpraatprogramma. "Hij is verkeersregelaar, toch? Het is niet te geloven. Hij staat naar iedereen te wijzen", haakt Perez in op de woorden van de presentator. "Van de week zag ik een verkeersleider in opleiding bij een stoplicht. Dat zou ook komisch zijn, als hij daar zou staan. Daar leek hij op vandaag. Van alle kanten was hij aan het wijzen en doen. Als Ajax weer serieus wil worden genomen moet er echt wat gebeuren."

Kenneth Perez verbaast zich over het gedrag van Dušan Tadic op het veld ??



"Hij is verkeerswachter, toch?" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2023

Ook Kwakman zag Tadic door het ijs zakken in De Adelaarshorst. "Ik had vandaag weer het gevoel dat hij te veel met het team bezig was", aldus de analist. "Hij zei laatst dat hij dat gevoel zelf ook had. Daarna leek het alsof hij het in de gaten had. Maar vandaag deed hij het toch weer. Misschien dat hij niet lekker in zijn vel zat en dat hij gaat overcompenseren. Dat weet ik ook niet."

Ook Steven Berghuis heeft Perez niet kunnen bekoren. De Oranje-international stond tegen Go Ahead, mede door de plek in de defensie van Edson Álvarez, op het middenveld. "Ik vind het heel ongemakkelijk om hem als middenvelder te zien spelen. Hij loopt niet als een middenvelder, gedraagt zich ook niet als een middenvelder. Bij die afgekeurde goal van Kudus laat hij zien dat hij het wel kan. Als trainer moet je de balans bepalen. Is het voldoende om dat één keer te doen? Ik vind het meer een rechtsbuiten."