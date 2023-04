Slot: ‘Een heel groot compliment voor de manier waarop hij zich aanpast’

Zondag, 2 april 2023 om 19:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:01

Arne Slot is dolblij met de prestaties van Santiago Giménez. De Mexicaanse spits van Feyenoord maakte tegen Sparta Rotterdam (1-3 winst) voor het zesde uitduel op rij een doelpunt en heeft daarmee een clubrecord in handen, dat hij nu deelt met Ove Kindvall. "Hij is vanaf dag één populair bij de fans en de manier waarop hij zich zo snel heeft aangepast, dat is echt een groot compliment waard", zei Slot op de persconferentie, waar verslaggever Jelle Kusters aanwezig was.

Giménez werd in de zomer voor ongeveer vier miljoen euro binnengehaald door Feyenoord. Aanvankelijk zat de spits op de bank achter Danilo, maar nu is hij de onbetwiste eerste spits. Toch is Giménez volgens Slot niet veel veranderd. "Als hij aan het begin van het seizoen in het veld kwam, was hij ook dreigend en scoorde hij. Het grote verschil, zoals ik dat ervaar en zoals hij dat zelf ook aangeeft, is dat hij het beter kan volhouden om langer dan een half uur in het veld staan, in onze manier van spelen."

Slot zag vanaf het begin de potentie van Giménez. "Het is niet zo dat als je een half jaar geleden naar hem keek, je jezelf afvroeg wat we daar nou weer mee moesten. Hij is vanaf dag één populair bij de fans en ik geef een groot compliment voor de manier waarop hij zich zo snel heeft aangepast, op en buiten het veld. Hij kwam van een heel andere competitie in Mexico naar Rotterdam, maar ondanks dat hij in het begin niet alles speelde, is het heel snel gegaan."

Feyenoord zette zondag een nieuwe reuzenstap naar het kampioenschap. Ajax kwam niet verder dan 0-0 bij Go Ahead Eagles en is daarmee op een achterstand van acht punten gekomen. "Het is heel prettig dat Ajax punten verliest, daar hoef je niet omheen te draaien, maar dat helpt ons in deze wedstrijd niet", aldus Slot, die de spelers van Feyenoord opmerkelijk genoeg niet vooraf informeerde over het puntenverlies van Ajax. "We hadden voor de wedstrijd al een goede uitgangspositie, dan moet je gewoon alles geven." Van een kampioenswedstrijd wil Slot nog niet spreken. "Ik heb er nog niet zo vaak een gehad, dus ik kan je niet precies vertellen hoe dat voelt", knipoogt de coach.