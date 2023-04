Man United wordt weggeblazen door Newcastle en zet CL-ticket op het spel

Zondag, 2 april 2023 om 19:22 • Jeroen van Poppel

Manchester United is zondag de derde plek in de Premier League kwijtgeraakt aan Newcastle United. De ploeg van Erik ten Hag kwam er totaal niet aan te pas op St. James' Park en stapte met een 2-0 nederlaag van het veld. Joe Willock en Callum Wilson scoorden beiden met het hoofd. Newcastle neemt op doelsaldo de derde plek over van Man United. Het elftal van Ten Hag heeft nog wel een voorsprong van vier verliespunten op nummer vijf Tottenham Hotspur.

Marcus Rashford bleek op tijd hersteld van een lichte blessure en startte links voorin bij Manchester United. Wout Weghorst behield zijn plek in de punt van de aanval, terwijl Tyrell Malacia op de bank werd geposteerd. Aan de zijde van Newcastle was er zoals gebruikelijk een basisplek voor Sven Botman, die al in de zesde minuut een cruciale bloksliding inzette bij een gevaarlijke voorzet van Marcel Sabitzer.

Vanaf dat moment was het Newcastle dat de klok sloeg. Man United moest ver achteruit en mocht van geluk spreken dat er bij rust nog een 0-0 stand op het scorebord stond. David de Gea redde na een kwartier miraculeus op een kopbal van Alexander Isak en de rebound van Joe Willock van heel dichtbij. Zeven minuten voor rust behield de zeer dreigend spelende Allan Saint-Maximin fantastisch het overzicht door breed te leggen op Willock. De middenvelder had van dichtbij moeten scoren, maar vuurde rakelings over de lat.

Het spelbeeld veranderde na rust niet. Newcastle bleef de aanval zoeken en had in de 65ste minuut eindelijk succes. De voorzet van Bruno Guimarães was iets te hard, maar werd door Saint-Maximin terug de doelmond ingekopt, waarna Willock van dichtbij het laatste zetje kon geven met het hoofd: 1-0. Een kwartier voor tijd voorkwam De Gea erger voor Man United, door een kopbal van Joelinton met behulp van de lat tegen te houden. In de rebound kopte Fabian Schär de bal op de paal. De beslissing viel twee minuten voor tijd bij een nieuwe hoekschop, die binnengekopt werd door Callum Wilson: 2-0.