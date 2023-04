Historisch slechte reeks brengt FC Groningen op de rand van degradatie

Zondag, 2 april 2023 om 18:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:48

FC Groningen staat voor een schier onmogelijk taak om degradatie uit de Eredivisie af te wenden. De ploeg van interim-trainer Dennis van der Ree ging zondagavond met 3-1 onderuit op bezoek bij Fortuna Sittard en heeft nu een achterstand van zeven punten op de veilige vijftiende plek. Nooit eerder verloor Groningen acht opeenvolgende uitwedstrijden in de Eredivisie.

Groningen wist op voorhand dat het moest winnen om aansluiting te houden met de ploegen boven zich, daar FC Emmen zaterdagavond met 1-3 wist te winnen van SC Cambuur en ook Excelsior een resultaat boekte in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-0). Echter konden alle goede intenties zondag al snel de prullenbak in, daar de Groningers na drie minuten spelen tegen een achterstand aankeken. Na balverlies van Ragnar Oratmangoen kreeg Fortuna de mogelijkheid om razendsnel om te schakelen. Tijjani Noslin behield het overzicht en zag Iñigo Córdoba afronden: 1-0.

Fortuna en Groningen slaagden er in de eerste helft amper in om het aanwezige publiek te amuseren. Elvis Manu zag op slag van rust een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Na een matige uittrap van Michael Verrips had de doelman van Groningen nog wel een antwoord op het schot van Noslin, maar was hij kansloos op de rebound van Córdoba: 2-0. De ploeg van Julio Velázquez toonde zich daarmee bijzonder effectief, daar het spelbeeld verder bestond uit vergeefse lange ballen op de eenzame Burak Yilmaz.

Ook in het tweede bedrijf waren het de gasten die het meeste balbezit hadden. Vrije kopkansen van Florian Krüger en Liam van Gelderen eindigden echter in de handen bij Ivor Pandur. Ook had de doelman van Fortuna een reactie in huis op een kopstoot van Ricardo Pepi. Het bleek echter slechts uitstel voor de thuisploeg, daar Groningen een kwartier voor tijd alsnog dichterbij kwam. Nadat Isak Määttä eerst nog de paal had geraakt, schoot Pepi niet veel later wel raak via de binnenkant van de paal: 2-1. De ploeg van Van der Ree drong vervolgens wel aan op jacht naar de gelijkmaker, maar slaagde daar niet in. Invaller Paul Gladon maakte in de blessuretijd aan alle hoop een einde met een rake kopstoot: 3-1.