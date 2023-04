Hélène Hendriks haalt uit naar John Heitinga: ‘Dit is volkomen ridicuul’

Zondag, 2 april 2023 om 18:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:07

Hélène Hendriks vindt dat John Heitinga zondag te veel schuld bij de arbitrage legt. De presentatrice van ESPN noemt een uitspraak van de trainer van Ajax, die met zijn ploeg punten verloor tegen Go Ahead Eagles (0-0), 'volkomen ridicuul'.

Het meest besproken moment uit de wedstrijd was het afgekeurde kopdoelpunt van Mohammed Kudus, die in buitenspelpositie zou hebben gestaan. Uit de beelden blijkt dat niet, maar de VAR Stan Teuben vond de situatie too close to call en weigerde een lijn tussen Kudus en de laatste verdediger te trekken. De beslissing van de assistent-scheidsrechter, die zijn vlag in de lucht had gestoken, bleef daarmee staan.

Ajax lijkt op voorsprong te komen, maar de treffer gaat niet door. Buitenspel of niet? ??#GAEAJA — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2023

Heitinga verscheen na afloop vol frustratie bij ESPN. "Als zij (de VAR in Zeist, red.) kunnen aantonen dat het buitenspel is... Op deze manier kan Ajax nooit een prijs winnen." Hendriks vindt die laatste quote van Heitinga te ver gaan. "Ik kan me heel goed de frustratie voorstellen, maar die uitspraak dat ze op deze manier nooit prijzen kunnen winnen, dat is natuurlijk volkomen ridicuul."

“Dat is niet de reden dat Ajax punten verliest", reageert Marciano Vink, die samen met Hendriks bij de wedstrijd was. "Ajax was gewoon niet goed genoeg." Dat is een repeterend verhaal. "Ajax heeft het kampioenschap aan het begin verloren, heel simpel. De trainer (Alfred Schreuder, red.) had geen echte klik met de groep, het spel was niet om over naar huis te schrijven... Daar laat je een heleboel liggen, plus dat je een concurrent hebt uit Rotterdam die daar wel raad mee wist." Feyenoord staat na de winst bij Sparta Rotterdam (1-3) liefst acht punten los.