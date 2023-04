El Ahmadi: ‘Ik zou als verdediger gek worden! Echt een fantastische speler’

Zondag, 2 april 2023 om 17:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:28

Karim El Ahmadi is groot bewonderaar van Santiago Giménez. De analist van ESPN zag de spits van Feyenoord zondag uitblinken tegen Sparta Rotterdam (1-3 winst), onder meer door in de tweede helft het winnende doelpunt te maken. "Ik vind hem echt een fantastische speler, echt een klasse spits", aldus El Ahmadi.

Feyenoord had het niet makkelijk op Het Kasteel, maar werd in de zeventigste minuut op voorsprong geschoten door Giménez. De Mexicaan liep uit de rug weg bij zijn bewakers en werd op maat bediend door Alireza Jahanbakhsh, waarna hij oog in oog met doelman Nick Olij kalm de hoek vond. "Die loopacties van Giménez... ik zou als verdediger helemaal gek van hem worden, want hij is bijna niet te dekken", zegt El Ahmadi.

"Hij speelde vandaag ook weer heel goed. Bart Vriends en Mike Eerdhuijzen hadden het heel moeilijk met hem. Ook zijn positie kiezen: als Igor Paixão doorkomt, dan is hij altijd bij de penaltystip." El Ahmadi denkt dat Giménez ver kan komen. "Hij heeft de eerste zes maanden van het seizoen niet veel gespeeld, vaak als invaller. Als hij blijft, dan zie ik hem volgend seizoen echt wel meer dan twintig doelpunten maken." Nu staat de aanvaller na 25 Eredivisie-duels (waarvan 14 als basisspeler) op 9 doelpunten, waarmee hij clubtopscorer van Feyenoord is.

El Ahmadi wordt gevraagd naar een minder sterk punt van Giménez. "Waar hij nog aan kan werken? Snelheid misschien, maar het doelpunt maakt hij ook vanuit een loopactie. Hij heeft eigenlijk alle tools om een topspits te worden, ook in Europa. Hoe hij positie kiest, hoe hij ballen afmaakt... De rust ook in die ene bal die hij afmaakt: hij kon blind schieten, maar hij stift hem iets op, zodat de keeper hem net niet kan pakken."