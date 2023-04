Hattrickheld Benzema heeft aan 7 minuten genoeg; ook Hazard laat zich zien

Zondag, 2 april 2023 om 18:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:10

Real Madrid heeft zondagmiddag geen fout gemaakt. Het team van Carlo Ancelotti was al na 36 minuten klaar met het bezoekende Real Valladolid, dat op dat moment al tegen een 4-0 achterstand aankeek. In de tweede helft liep de score nog op naar 6-0. Karim Benzema was de grote held bij zijn ploeg, door in tijdsbestek van slechts zes minuten en dertig seconden een loepzuivere hattrick te maken. Eden Hazard mocht voor het eerst sinds september (!) weer eens opdraven in LaLiga en maakte een verrassend gretige indruk.

Nadat Rodrygo Real halverwege de eerste helft op voorsprong had gezet, werd het bal officieel glans gegeven door Benzema. De Fransman dook na een klein half uur op bij de tweede paal om raak te koppen op aangeven van Vinícius Júnior. Drie minuten later was het wederom raak. Opnieuw kwam het voorbereidende werk van Vinícius. Benzema verschafte zich wat ruimte om vanaf twintig meter uit te halen voor de 3-0. De hattrick werd gecompleteerd in minuut 36 met een omhaal op aangeven van Rodrygo.

Hattrick binnen ?? minuten!! ?? Karim Benzema heeft een heerlijke middag en maakt z'n derde goal op fantastische wijze ??#ZiggoSport #LaLiga #RMAVLL pic.twitter.com/x5r6AMvUcC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 2, 2023

Ook na de onderbreking had Real weinig te duchten van Valladolid. Wel trof Kike Pérez de paal met een knappe uithaal, maar het mocht niets betekenen tegenover de kansenregen van Ancelotti's team. Rodrygo had de marge in minuut 62 naar vijf kunnen tillen. De Braziliaan trof echter net als Pérez even daarvoor het houtwerk en zag vlak daarna ook een doelpunt afgekeurd worden wegens hands. Hazard zag dat allemaal aan vanaf de zijlijn, maar mocht drie minuten later wel voor het eerst sinds 11 september opdraven in LaLiga.

Met Hazard in de ploeg maakte Real er nog twee bij, waarvan de eerste op naam van Marco Asensio kwam. Rodrygo legde de bal op een presenteerblaadje klaar voor de linkspoot, die Sergio Asenjo de verkeerde kant opstuurde en binnen jaagde: 5-0. Lucas Vázquez zorgde in extremis nog voor de zesde. Ook Hazard verscheen nog bijna op het scoreformulier, maar de Belg zag zijn doelpuntendroogte sinds mei 2021 niet meer doorbroken worden. Real blijft ondanks de zege nog altijd twaalf punten achterstaan op koploper Barcelona, dat net als de aartsrivaal achtervolger nog elf duels te spelen heeft in LaLiga.

Asensio pikt ook nog een doelpuntje mee! ?? Real Madrid heeft geen kind aan Real Valladolid en maakt ook de 5-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #RMAVLL pic.twitter.com/EW17TPeQn9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 2, 2023