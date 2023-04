Ongeloof en woede bij FC Utrecht na twee cruciale besluiten van VAR Makkelie

Zondag, 2 april 2023 om 16:35 • Bart DHanis • Laatste update: 16:35

FC Utrecht heeft zondagmiddag opnieuw averij opgelopen in de strijd om de play-off-plekken voor Europees voetbal. In De Galgenwaard werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen FC Volendam. De thuisploeg zag maar liefst drie doelpunten worden afgekeurd. Utrecht behoudt de zevende plaats op de ranglijst, maar RKC Waalwijk nadert op vier punten. Volendam blijft dankzij het gelijkspel dertiende.

Pas na een half uur spelen diende de eerste grote kans van de wedstrijd zich aan. Sean Klaiber zag Anastasios Douvikas helemaal vrij staan in het strafschopgebied en zette de spits met een bekeken pass alleen voor de doelman. Douvikas bezweek echter onder de druk en schoot de bal tegen het gezicht van Volendam-doelman Filip Stankovic aan. Vlak voor rust was Bart Ramselaar dicht bij de openingstreffer. Hij zag zijn schot van richting veranderen en tegen de paal ketsen. In de rebound stuitte Douvikas weer op Stankovic.

Luttele minuten na rust leek de thuisploeg op voorsprong te komen. Sander van de Streek kopte een hoekschop door op Nick Viergever, die de bal van dichtbij binnentikte. De vlag ging echter meteen omhoog voor buitenspel, waardoor er een streep door de treffer ging. Na een uur spelen werd er in De Galgenwaard nog een treffer van de Domstedelingen afgekeurd. Klaiber pikte de bal bij de zijlijn op, gaf een lage voorzet die door doelman Stankovic bij Ramselaar belandde. Hij schoot de bal beheerst in de rechterbenedenhoek. VAR Danny Makkelie riep scheidsrechter Richard Martens naar de kant omdat de bal op het moment dat Klaiber hem oppikte volledig over de zijlijn was geweest.

Tien minuten voor tijd had het er alle schijn van dat Utrecht eindelijk op voorsprong kwam. Douvikas werkte een van richting veranderd schot met de buitenkant van zijn voet binnen. De supporters van FC Utrecht hadden het kruisje op het Douvikas-spandoek in het stadion al gezet, maar Makkelie riep Martens opnieuw naar de kant. Het doelpunt werd na enig overleg alsnog afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van Bas Dost. In de vijfde minuut van de extra tijd werd een inzet van Mike van der Hoorn nog van de lijn gehaald.

Het Douvikas-spandoek met het veertiende kruisje