Feyenoord kijkt dankbaar om naar Ajax en zet reuzenstap richting landstitel

Zondag, 2 april 2023 om 16:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:36

Feyenoord heeft zondag een enorme stap gezet richting de landstitel. Nadat Ajax eerder op de middag punten verspeelde bij Go Ahead Eagles (0-0), deden de Rotterdammers wél wat ze moesten doen: winnen bij stadgenoot Sparta Rotterdam. Het werd 1-3 op Het Kasteel. Feyenoord komt zo met nog zeven duels te gaan op acht punten voorsprong van zowel Ajax als PSV. De treffer van Sparta was overigens wonderschoon.

Door het gelijkspel van Ajax in Deventer kon Feyenoord de aartsrivaal op een nog nauwelijks overbrugbare achterstand zetten in de titelrace. Arne Slot begon aan die missie mét Gernot Trauner in de basis: de Oostenrijker was fit genoeg bevonden om te starten. Marcus Pedersen verving de geblesseerde Lutsharel Geertruida in de achterhoede, terwijl Igor Paixão aangewezen werd voor de plek van de geschorste Oussama Idrissi.

Diezelfde Paixao bezorgde Feyenoord de voorsprong met nog geen twaalf minuten op de klok. Nick Olij bokste een hoekschop van Sebastian Szymanski recht in de voeten van de Braziliaan, die even aannam en hard in het dak van het doel roste: 0-1. Sparta raakte echter niet van de leg en bood dapper tegenstand tegen de offensieven van de bezoekers. Op het halfuur werd de Kasteelclub daarvoor op fraaie wijze beloond.

Linksback Mica Pinto ging aan de wandel op rechts en werd daarbij geen strobreed in de weg gelegd door de Feyenoorders. Pinto legde aan, haalde uit en zag de bal in de kruising achter de kansloze Timo Wellenreuther vallen: 1-1. Feyenoord leek met stomheid geslagen en mocht tot tweemaal toe zijn doelman danken dat het niet op achterstand kwam. Eerst bracht Wellenreuther redding op een Spartaanse uitbraak, daarna keerde hij een penalty van Vito van Crooij, verdiend na een handsbal van Mats Wieffer.

Mica Pinto schiet hem met z'n "hele goede linker" schitterend binnen ????#SPAFEY pic.twitter.com/9unLbFGZnu — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2023

{/embed) Ook na rust viel er weer een hoop te beleven op Het Kasteel. Szymanski ontpopte zich daarbij tot hoofdrolspeler: de Pool zag twee kansrijke pogingen stranden, één over het doel van Olij en één tegen het lichaam van Mike Eerdhuijzen. Het was echter Santiago Giménez die uiteindelijk de ban. brak. De Mexicaan ontving de bal twintig minuten voor tijd diep van Alireza Jahanbakhsh en tikte kundig langs de uitgekomen Olij: 1-2. Dávid Hancko maakte even later het feest compleet. De Slovaak kreeg de bal na een misverstand in de Sparta-defensie voor zijn voeten en schoot Feyenoord via Olij in veilige haven.