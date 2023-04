Kenneth Taylor kreeg stortvloed aan kritiek: ‘Tja, jullie moeten ook verkopen’

Zondag, 2 april 2023 om 16:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:24

Kenneth Taylor heeft na afloop van Go Ahead Eagles - Ajax (0-0) gereageerd op de kritiek die hij kreeg na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De Oranje-international werd in het duel met de Fransen al na een half uur gewisseld door bondscoach Ronald Koeman. Zijn optreden zorgde voor een stortvloed aan kritiek, wat ook Taylor niet is ontgaan. In gesprek met ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp blikt hij terug op de afgelopen week.

Ajax kwam op bezoek bij Go Ahead niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel en dus ligt de weg richting de landstitel open voor aartsrivaal Feyenoord. "De frustratie is groot", aldus Taylor. "Go Ahead Eagles is niet makkelijk, maar wij moesten deze wedstrijd winnen om de druk op Feyenoord te houden. Dat hebben we niet gedaan. Ik kan de vinger er nu niet meteen opleggen waar het mis is gegaan, daar moet ik de beelden voor terugkijken. Ik heb er wel een idee over, maar dat laten we voor later."

Voor Taylor kwam met het gelijkspel een einde aan een toch al beroerde week, daar hij tegen Frankrijk vroeg naar de kant moest en tegen Gibraltar negentig minuten op de bank bleef. "Het leven gaat door", aldus de nuchtere middenvelder. "Vandaag was er weer een nieuwe wedstrijd en moest ik er staan. In mijn hoofd is dat heel simpel. De eerste dag na de wedstrijd is niet leuk, maar uiteindelijk hoort falen bij het halen van de top. Ik geloof er heel sterk in dat je moet falen om de top te halen."

Taylor benadrukt dat het niet de eerste keer is in zijn carrière dat hij geconfronteerd wordt met kritiek. "Ik praat daarover met mijn vader en mijn manager", vertelt de Ajacied. "We staan er allemaal hetzelfde in. Ik ben geen opgever, dat zal ik ook nooit doen. Uiteindelijk moet je ook terugkijken op de kritiek, maar het is aan mij om te bepalen welke kritiek ik wel accepteer en waar ik niks mee doe. De kritiek van de trainer is het belangrijkst. Daar kijk ik zeker op terug."

"Vind jij dat wij het weleens overdrijven qua kritiek?", vraagt Schildkamp vervolgens. "Tja, jullie moeten verkopen, hè. Simpel. Als ik voor mezelf spreek hoort het erbij. Zoals ik zei, het is niet de eerste keer. Het is aan mij om daar goed mee om te gaan. Aan de andere kant begrijp ik wat jullie moeten doen. Het is jullie vak. Jullie moeten ook televisie maken. Dat is jullie ding. Ik moet laten zien dat ik met de kritiek om kan gaan. Dat is mijn ding."