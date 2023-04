Woedende Álvarez meldt zich op Instagram, maar krijgt spijt en verwijdert post

Zondag, 2 april 2023 om 15:35 • Laatste update: 15:36

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Edson Álvarez heeft via Instagram zijn ongezouten mening gegeven over de afgekeurde goal van Ajax in het uitduel bij Go Ahead Eagles (0-0). De Amsterdammers dachten via Mohammed Kudus op voorsprong te komen in De Adelaarshorst, maar Stan Teuben stak daar een stokje voor. De VAR van dienst kon vanuit Zeist opvallend genoeg geen lijntjes trekken om de positie van de vleugelaanvaller te bepalen en het leek er ook sterk op dat Kudus zich niet in buitenspelpositie bevond. Álvarez deelde via sociale media een foto van het bewuste moment en stelde zich de vraag of het buitenspel was, begeleid door een emoji van een clown. Niet veel later werd de post offline gehaald.

De verwijderde Insta-post van Edson Álvarez.