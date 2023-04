Vink geeft Hélène maar één lichtpuntje: ‘Hij is té belangrijk voor dit Ajax'

Zondag, 2 april 2023 om 15:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:17

Marciano Vink vindt het ondanks 'het VAR-moment' terecht dat het duel tussen Go Ahead Eagles en Ajax onbeslist is geëindigd. De ploeg van John Heitinga wist zondag met name in de tweede helft amper wat te creëren en moest na negentig minuten spelen genoegen nemen met een 0-0 gelijkspel. Vink miste de vechtersgeest bij Ajax en zag er slechts één speler in positieve zin uitspringen: Edson Álvarez.

De afgekeurde goal van Mohammed Kudus daargelaten (waar Vink zich in de rust al kritisch over uitliet) maakte Ajax maar aanspraak op weinig volgens de analist. "Ajax had meer balbezit zonder echt gevaarlijk te worden. Maar als je punten wil geven voor verdedigen, met je hart spelen en alles geven voor dat ene punt, dan is het meer dan terecht, dit gelijkspel", aldus Vink bij ESPN.

De analist bestempelt Álvarez als enige lichtpuntje aan Amsterdamse zijde. "Alweer. Week in, week uit, vind ik. Toen hij in de achterste linie stond toen Heitinga het net overnam en hij steeds al die ruimte weggaf: dat was niet goed. Maar je ziet dat er zo vaak knullig de bal verloren wordt op het middenveld, bijna kinderlijk. Dan is er eentje die met een tackle of een goede actie de bal herovert en dat is vaak Álvarez. Naar voren en naar achteren toe is hij té belangrijk voor dit Ajax."

Ook Brian Brobbey, die zijn basisrentree maakte in De Adelaarshorst, krijgt speciale aandacht van Vink. "Je moet gevaarlijk en aanspeelbaar zijn als spits in dit Ajax-systeem. In de eerste helft deed hij dat best oké, maar in de tweede helft werd hij minder gezocht en als hij dan wel de bal krijgt, springt die van zijn voet. Het werd allemaal minder en slordiger. Voor de eerste helft krijgt hij een dikke voldoende, voor de tweede een onvoldoende", luidt het oordeel.