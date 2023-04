Heitinga: ‘Als jullie mij kunnen aantonen dat het buitenspel is? Schandalig’

Zondag, 2 april 2023 om 14:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:19

John Heitinga is verbolgen over de afgekeurde treffer van Mohammed Kudus in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-0). De vleugelaanvaller van Ajax leek juist niet in buitenspelpositie te staan bij zijn rake kopbal, maar VAR Stan Teuben oordeelde anders. Er was direct na het geschrapte doelpunt ophef over het feit dat de dienstdoende VAR vanuit Zeist geen lijntjes kon trekken om de positie van Kudus te bepalen. Heitinga snapt in ieder geval niets van de hele gang van zaken.

"Als jullie mij kunnen aantonen dat het buitenspel is?", zo opent Heitinga met ingehouden woede zijn analyse bij ESPN. "Als zij (de VAR in Zeist, red.) kunnen aantonen dat het buitenspel is. Maar goed, ik heb hem net teruggezien. Ik vind dat je sowieso je vlag niet omhoog moet steken. Ik denk dat Kudus erachter staat. Het is een schandalige beslissing en daar kun je heel veel over zeggen. Maar je maakt die goal en hun keeper (Jefrrey de Lange. red.) is de Man of the Match. Je creëert een aantal kansen, maar zo kun je ook geen prijzen pakken", verzucht de teleurgestelde coach van Ajax.

Ajax lijkt op voorsprong te komen, maar de treffer gaat niet door. Buitenspel of niet? ??#GAEAJA — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2023

"En dat is helaas een constatering die we wel vaker gezien hebben", gaat Heitinga verder. "Waarin de mensen die de beslissingen moeten nemen, de VAR die de lijnen moet trekken. Dat valt niet in ons voordeel." De trainer wil het puntenverlies in Deventer overigens niet volledig aan de arbitrage ophangen. "Nee, zeker niet. Maar het is in ieder geval wel een belangrijk moment. Je scoort uiteindelijk en dan komt de beslissing dat hij wordt afgekeurd. Als je tegen een stugge ploeg die goal maakt, betekent dat dat ze meer moeten komen. Daarom zeg ik: als mensen kunnen aantonen dat het buitenspel is, dan hoor je me niet. En anders vind ik het een schandalige beslissing."

Vincent Schildkamp van ESPN benadrukt dat als de technologie geen uitkomst biedt, de beslissing op het veld blijft staan. Heitinga snapt daar maar weinig van. "Dan moet de aanvallende ploeg altijd in het voordeel zijn, dat blijf ik zeggen. Waarom steek je je vlag omhoog als je het niet zeker weet? Ik denk dat je hier heel kritisch moet naar gaan kijken. Regels zijn er om na te streven, maar dit zijn wel heel belangrijke kantelpunten. En zeker in de fase waarin we zitten."