Willem II meldt zich na zorgeloze overwinning bij bovenste vier van de KKD

Zondag, 2 april 2023 om 14:09 • Bart DHanis • Laatste update: 15:12

Willem II heeft zondagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt op provinciegenoot FC Den Bosch. In de Brabantse derby was de ploeg uit Tilburg met 2-0 te sterk voor Den Bosch. Thijs Oosting nam vlak voor rust de eerste treffer voor zijn rekening, waarna Erik Schouten in de tweede helft de eindstand op het scorebord schoot. Dankzij de overwinning staat Willem II nu vierde achter PEC Zwolle, Heracles Almelo en Almere City. Den Bosch blijft achttiende.

Willem II schoot uit de startblokken. In de tweede minuut viel de bal uit een corner plots voor de voeten van Elton Kabangu. Hij zag Wouter van der Steen goed redding verrichten. Enkele minuten later was de doelman van Den Bosch opnieuw een sta-in-de-weg. De doelman hield een inzet van Kabangu op een voorzet van Lucas Woudenberg van dichtbij tegen.

Na twintig minuten spelen liet ook de uitploeg van zich horen. Een schot van Gedion Zelalem vloog net over de kruising en Joshua Smits moest een aantal eenvoudige reddingen verrichten. De beide ploegen leken met 0-0 de kleedkamers op te gaan zoeken, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd opende Thijs Oosting de score voor de Tilburgers. Hij schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied snoeihard in de rechterbovenhoek.

Vlak na rust leken de Bosschenaren op gelijke hoogte te komen met Willem II. Zelalem haalde verwoestend uit, maar zag zijn schot vol tegen de lat aan vliegen. Nadat de storm van de uitploeg ging liggen, kon Willem II de wedstrijd controleren. Na een uur spelen wist Willem II de voorsprong zelfs te verdubbelen. Erik Schouten kreeg de bal uit een corner voor zijn voeten en schoot hem binnen. Na de 2-0 kwam de overwinning niet meer in gevaar, waardoor de drie punten in Tilburg bleven.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 31 23 3 5 51 72 2 Heracles Almelo 31 21 4 6 51 67 3 Almere City FC 30 16 5 9 10 53 4 Willem II 31 15 8 8 19 53 5 VVV-Venlo 31 15 7 9 7 52 6 FC Eindhoven 31 13 8 10 1 47 7 MVV Maastricht 31 14 5 12 0 47 8 NAC Breda 31 14 4 13 -3 46 9 Telstar 31 11 10 10 -12 43 10 ADO Den Haag 31 11 9 11 -6 42 11 Roda JC Kerkrade 30 12 5 13 1 41 12 Jong AZ 30 11 8 11 0 41 13 De Graafschap 30 11 6 13 6 39 14 Jong PSV 30 10 8 12 -3 38 15 Helmond Sport 31 9 8 14 -17 35 16 Jong Ajax 30 7 10 13 -7 31 17 TOP Oss 31 9 4 18 -21 31 18 FC Den Bosch 31 9 3 19 -33 30 19 FC Dordrecht 30 7 6 17 -19 27 20 Jong FC Utrecht 30 5 5 20 -25 20