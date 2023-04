Ajax ziet landstitel verder uit het zicht verdwijnen na sof in Deventer

Zondag, 2 april 2023 om 14:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:31

Ajax is andermaal tegen puntenverlies aangelopen in de Eredivisie. Twee weken na de met 2-3 verloren Klassieker tegen Feyenoord kwam de ploeg van John Heitinga niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Er was ophef over de afgekeurde goal van Mohammed Kudus voor rust, daar er geen sprake leek te zijn van buitenspel. Youri Baas (20) beleefde zijn basisdebuut en ook Brian Brobbey kreeg weer eens een kans. Owen Wijndal en Steven Bergwijn waren gepasseerd, maar vielen wel in.

Heitinga koos zondag tegen Go Ahead zoals verwacht weer voor Gerónimo Rulli onder de lat bij Ajax. Jorge Sánchez, Jurriën Timber, Edson Álvarez en basisdebutant Baas vormden de achterhoede van de bezoekers. Steven Berghuis, Davy Klaassen en Taylor moesten zorgen voor de aanvoer vanaf het middenveld. Brobbey begon als diepste spits, al ging dat niet ten koste van Mohammed Kudus, die vanaf rechts opereerde. Laatstgenoemde startte op de rechterflank. Aanvoerder Dusan Tadic bezette de linkerkant in de sfeervolle Adelaarshorst.

Ajax lijkt op voorsprong te komen, maar de treffer gaat niet door. Buitenspel of niet? ??#GAEAJA — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2023

Brobbey, die eindelijk weer eens een kans kreeg van Heitinga, liet zich gelden na een kwartier spelen in Deventer. De poging vanuit een moeilijke hoek was echter een prooi voor Jeffrey de Lange. Ajax leek na ruim een halfuur alsnog de ban te breken. Steven Berghuis gaf vanaf links voor op Kudus, die zich voor zijn bewaker wurmde en binnenkopte. De VAR gaf echter het advies aan arbiter Sander van der Eijk om de goal wegens buitenspel te annuleren. Opvallend genoeg kon VAR Stan Teuben vanuit Zeist geen lijntjes trekken om de positie van de vleugelaanvaller te bepalen en het leek er ook sterk op dat Kudus zich niet in buitenspelpositie bevond. Rulli wist Isac Lidberg nog knap van scoren af te houden, maar doelpunten vielen er voor rust niet.

Ajax probeerde het wel na rust, maar de nummer twee in de Eredivisie maakte vooral aanvallend een onmachtige indruk. Go Ahead hield vrij eenvoudig stand en stond eigenlijk alleen in de slotfase extra onder druk. Met nog ruim twintig minuten op de klok besloot Heitinga om Bergwijn en Wijndal in te brengen. Brobbey en Baas moesten hierdoor het veld ruimen bij de bezoekers. De Lange redde kort daarna bekwaam op een knal van Klaassen en Timber kon later in kansrijke positie te weinig kracht zetten achter een kopbal van dichtbij. In de slotminuten maakten Lorenzo Lucca en Francisco Conceição nog hun opwachting, maar ook dat bood geen soelaas. Feyenoord kan op acht punten voorsprong komen als het later deze zondag wint van Sparta Rotterdam.