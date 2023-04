Ongeloof over VAR die geen lijntjes kan trekken na afgekeurde goal Kudus

Zondag, 2 april 2023 om 13:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:20

Ajax leek tegen Go Ahead Eagles na ruim een halfuur spelen op voorsprong te komen. Steven Berghuis leverde vanaf links een puntgave voorzet af op Mohammed Kudus, die zijn bewaker afschudde en bij de tweede paal binnenkopte. Het doelpunt van Ajax werd echter geschrapt wegens buitenspel, zo oordeelde de VAR. Kudus leek juist niet in buitenspelpositie te staan, maar omdat er in Zeist geen lijntjes kunnen worden getrokken, werd de goal afgekeurd door arbiter Sander van der Eijk.

Onder meer clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf zet vraagtekens bij de beslissing van Van der Eijk om de openingstreffer van Ajax te annuleren. "Omdat de lijn in Zeist niet kan worden getrokken, blijft de beslissing op het veld staan, zegt Vincent Schildkamp (commentator, red.) bij ESPN over de stuntelende VAR Teuben. Het lijkt erop dat Ajax de 0-1 van Kudus is ontnomen door Van der Eijk. Maar oordeel vooral zelf", aldus de verbaasde Verweij op Twitter.

Mohammed Kudus’ goal was not taken, offside. Bongo King Nasir Father Bernard Top G Obidiots Michael Jackson pic.twitter.com/QXeut2grdw — KALYJAY JNR. (@ynet37) April 2, 2023

Ook analist Marciano Vink uit bij ESPN zijn verbazing. "Daar snap ik dus helemaal niets van. En ik snap ook niet dat de VAR hier naar gekeken heeft en tot de conclusie komt dat ze geen lijntjes kunnen trekken." Volgens verslaggever Hélène Hendriks is dat zo omdat Kudus bij de voorzet werd geblokkeerd. "Lijntjes is technologie en ik neem aan dat je met technologie gewoon lijntjes kan trekken. En ik heb altijd geleerd dat je de aanvallende partij bij twijfel voordeel moet geven. Zo heb ik altijd gevoetbald. Er zijn dingen veranderd, maar we zijn nu echt aan het klooien."