Vink vond kritiek op Ajacied te heftig: ‘Op een gegeven moment is het wel klaar’

Zondag, 2 april 2023 om 13:34 • Bart DHanis • Laatste update: 15:17

Marciano Vink vond de kritiek die Kenneth Taylor kreeg na zijn optreden tegen Frankrijk te heftig, zo vertelde hij bij ESPN voorafgaand aan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax. Taylor werd in het EK-kwalificatieduel tegen de Fransen (4-0 nederlaag) na een half uur naar de kant gehaald door bondscoach Ronald Koeman, waarna de pas twintigjarige middenvelder een orkaan van kritiek over zich heen kreeg.

“Er is heel veel fout gegaan bij hem in die wedstrijd”, begint Vink zijn betoog voor de camera van ESPN. “Hij was totaal niet scherp en werd ook terecht na een half uur spelen gewisseld. De kritiek die hij daarna kreeg, vond ik soms wel heel erg heftig. Het was terechte kritiek, alleen is het op een gegeven moment wel klaar vind ik. Kritiek is goed en dat moeten we vooral blijven geven, maar wel met de nodige nuance.”

Toch denkt Vink dat Taylor er wel overheen komt. “Hij lijkt mij een redelijk stoïcijnse jongen, maar het doet wel wat met je. Deze wedstrijd tegen Go Ahead Eagles is de perfecte wedstrijd voor hem om zich te revancheren. Ik denk dat John Heitinga, de perschef en zijn teamgenoten wel op hem hebben ingesproken na de wedstrijd”, besluit de ESPN-anallist.

Taylor speelde dit seizoen tot dusver 24 wedstrijden in het shirt van Ajax. Hij wist daarin zeven doelpunten te maken en drie assists te geven. Eerder deze week reageerde de Alkmaarder zelf in een interview met De Telegraaf kort op zijn belabberde optreden tegen Frankrijk. “Laten we het erop houden dat het een leerzame periode was bij Oranje”, liet de middenvelder optekenen.