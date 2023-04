Kramer doet zijn beklag na schorsing: ‘Die jongen gaat gillen en ik krijg geel’

Zondag, 2 april 2023 om 10:54 • Bart DHanis • Laatste update: 10:59

Michiel Kramer is het niet eens met de gele kaart die hij zaterdagavond kreeg van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Kramer tikte in de 82e minuut een bal uit de lucht weg voor de voeten van Vitesse-speler Kacper Kozlowski, die vervolgens met pijn naar de grond ging. De gele kaart tegen Vitesse (1-0 winst) was voor de Kramer de vijfde van het seizoen, waardoor hij er volgende speelronde niet bij is als RKC Waalwijk het opneemt tegen Feyenoord.

“Ik vind het geen gele kaart”, opent Kramer zijn betoog bij Goedemorgen Eredivisie. “Hierdoor mis ik de mooiste wedstrijd van het seizoen in mijn optiek. Feyenoord is mijn club. Ik kan wel weer iets over de scheidsrechter gaan zeggen, maar dan krijg ik weer een officiële waarschuwing of een boete of iets dergelijks. Die jongen gaat gillen, ik krijg een gele kaart en hij staat op en loopt verder. Ik denk dat de scheidsrechter het verkeerd heeft ingeschat.” Naast de gele kaart kwam Kramer zaterdagavond ook met een doelpunt op het wedstrijdformulier. De spits maakte al vroeg in de wedstrijd het enige doelpunt in het duel.

De 34-jarige spits kwam eerder deze week in het nieuws omdat hij zijn contract bij RKC met een jaar heeft verlengd. In het praatprogramma van ESPN vertelt Kramer waarom hij die beslissing heeft genomen. “Ze zijn bij RKC echt geïnteresseerd in de mens achter de voetballer. Er worden veel gesprekken gevoerd met de jongens. Hoe ze zich voelen, hoe het thuis gaat etcetera, etcetera. Dat heb ik nog nooit ergens meegemaakt. Ik voel me hier op mijn gemak en heb het plezier weer teruggevonden”, aldus Kramer.

Joseph Oosting

De spits, die dit seizoen acht doelpunten maakte voor de Waalwijkers, wordt in het programma tevens gevraagd met welke trainer hij Joseph Oosting het beste kan vergelijken. “Je kan hem met niemand vergelijken. Hij heeft veel empathisch vermogen. Hij is open en eerlijk. Hij beheerst alle facetten van het trainerschap.” Toch doet de RKC-manager niet alles goed volgens de ervaren spits. “Hij kan af en toe hoog in de emotie zitten. Vorige week speelde we een oefenwedstrijd tegen Almere City en ging hij aardig tekeer in de rust. Natuurlijk is het niet leuk om te verliezen, maar het is maar een oefenwedstrijd”, besluit Kramer.