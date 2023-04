Tannane laat zich door Kraay niet verleiden om over Feyenoord te praten

Zondag, 2 april 2023 om 10:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:50

Oussama Tannane is wekelijks een van de uitblinkers bij NEC en dat is ook de analisten in Nederland opgevallen. Hans Kraay junior vroeg de middenvelder na het thuisduel met PSV (2-4 nederlaag) of hij het ziet zitten om in het Feyenoord van Arne Slot een rol te vervullen. Tannane heeft echter te veel respect voor zijn huidige werkgever om openlijk over een toptransfer te filosoferen.

"In de studio gaat het altijd over jou en er zitten altijd heel veel voetbalkenners", verwees Kraay junior naar De Eretribune van ESPN. "Volgens mij werd er zelfs gezegd: 'Zou hij als hij iets minder explosief zou zijn, bij Feyenoord kunnen spelen? Zou hij dan onder Arne Slot volledig in de pas gaan lopen?' Tannane kan echter weinig met dergelijke suggesties. "Daar kan ik allemaal niets over zeggen. Ik ben speler van NEC en uit respect voor NEC kan ik niet over Feyenoord en Arne Slot gaan praten. Natuurlijk is het een grote trainer die het fantastisch doet en Feyenoord is geen misselijke club. Het is een hele mooie club, maar ik kan er nu weinig mee", aldus de spelmaker die tweemaal scoorde tegen PSV.

Tannane werkt voorlopig dus samen met Rogier Meijer, die hij hoog heeft zitten. "Hij is natuurlijk ook voetballer geweest en een jonge trainer (41 jaar, red.). Het mooie van hem is dat hij meedenkt en hij zegt ook altijd dat we altijd naar hem toe kunnen komen om te praten. En dat is iets heel moois. Ik heb best wat trainers gehad die ouder waren en van de oude stempel waren van 'zo moet het gaan'. Maar Rogier is wel echt een meedenkende trainer", ontvangt de NEC-coach een fraai compliment.

De inmiddels 28-jarige Tannane staat na de zomerstop nog een seizoen onder contract bij NEC. Deze jaargang is de middenvelder goed voor zeven doelpunten en twaalf assists in 24 wedstrijden. Tannane raakte na zijn tweede treffer tegen PSV geblesseerd en moest gelijk worden gewisseld. Tegen Kraay junior geeft hij aan dat er maandag een scan zal worden gemaakt om de aard van de kwetsuur vast te stellen.