Xavi geeft credits aan Jordi Cruijff na vondst mogelijk nieuwe verbindingsman

Zondag, 2 april 2023 om 08:36 • Rian Rosendaal

Eric García kende zaterdagavond een andere rol bij Barcelona, dat met 0-4 zegevierde op bezoek bij Elche. De van origine centrale verdediger werd door Xavi namelijk centraal op het middenveld geposteerd. De winnende oefenmeester benadrukte na afloop op de persconferentie dat het idee om García een linie door te schuiven afkomstig is van technisch adviseur Jordi Cruijff.

"De beslissing om Eric een andere positie te geven is afkomstig van Jordi Cruijff", erkende Xavi, die op het middenveld niet kon beschikken over Frenkie de Jong en Sergio Busquets. "Jordi zei vorig jaar al dat hij in Eric een middenvelder zag. We hebben het als technische staf intern besproken en twee maanden lang tests uitgevoerd. We lieten hem onlangs zo spelen in een oefenduel met het reserveteam en het kan maar zo zijn dat hij op die positie de nieuwe verbindingsspeler wordt. Eric speelde in ieder geval een geweldige wedstrijd. Er is veel over gepraat en we hebben beelden van hem opgenomen om terug te kijken. Ik ben blij met deze ontwikkeling", aldus de tevreden Barcelona-coach.

Ansu Fati

Xavi ging ook in op de prestatie van Ansu Fati, die na bijna een uur spelen een doelpunt meepikte. De treffer kwam drie dagen na het explosieve interview van zijn vader Bori Fati in Cadena COPE. Fati junior vindt dat de aanvaller vaker zou moeten spelen en flirtte zelfs met een vertrek. Tegen Elche had Ansu Fati prompt een basisplaats. "Hij was van grote waarde voor het team en echt uitgeput na afloop. Zijn doelpunt is het resultaat van hard werk en talent. Als hij zo doorgaat, dan komt speeltijd vanzelf." Xavi was tevens complimenteus richting Aleix Garrido, die als invaller debuteerde in het eerste elftal.

"Hij past helemaal in het profiel van Barcelona", jubelde Xavi op het persmoment. "Het is een speler die altijd oog heeft voor de laatste pass en iemand met ontzettend veel technische kwaliteiten. Hij heeft nog een lange weg af te leggen, maar hij bevalt mij zeer zeker." Of de niet fitte De Jong op tijd terug is voor het tweede duel met Real Madrid in de halve finale van de Copa del Rey van woensdag kon Xavi nog niet zeggen. "Hij doet er alles aan, maar we moeten afwachten of een snelle terugkeer mogelijk is."