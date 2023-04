Van Nistelrooij licht één uitblinker uit: ‘Hij speelde een geweldige wedstrijd’

Zaterdag, 1 april 2023 om 23:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:49

Ruud van Nistelrooij heeft zaterdagavond genoten van zijn ploeg op bezoek bij NEC. De trainer van PSV zag zijn elftal bijzonder volwassen voor de dag komen en met een 2-4 overwinning van het veld stappen. Luuk de Jong eiste een hoofdrol op met twee treffers en een assist. De spits, die onlangs bedankte voor het Nederlands elftal en daardoor iets meer rust had afgelopen week, werd na afloop speciaal uitgelicht door Van Nistelrooij.

PSV had in de eerste helft geen kind aan NEC en stond halverwege het duel al op een comfortabele 0-3 voorsprong. Het was aan Jasper Cillessen te danken de de score niet veel hoger uitviel. "Ik heb een heel sterk PSV gezien", blikt Van Nistelrooij terug bij ESPN. "Het was een geweldige eerste helft, die we volledig hebben gedomineerd met drie goede goals. In de tweede helft maakten we meteen uit de kleedkamer de vierde. Dan weet je dat het goed zit. Het enige jammere is dat je dat niet doorzet en de nul niet houdt. Dat is een kanttekening. Verder was het een uitstekende uitwedstrijd voor ons."

Van Nistelrooij gaf een speciaal compliment aan de grasmeesters in het Goffertstadion. "Het veld is geweldig hier, dat is genieten. Het voetbal dat je op dit veld speelt is geweldig. Ik vond dat het veld in ons voordeel was, zeker. Onze middenvelders waren goed aanspeelbaar", aldus de PSV-coach, die nog meer complimenten uitdeelde. "Ik vind dat Luuk een geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Ook in het meevoetballen, doorvoetballen en balvast zijn. Ik heb heel veel goede dingen gezien vandaag."

Iemand anders die op het scorebord verscheen was Olivier Boscagli. De Fransman lag 356 dagen uit de roulatie en luisterde zijn rentree op met de 0-2, hetgeen tot de nodige emoties leidde. "Ik vind het geweldig voor hem. Ik weet wat hij heeft meegemaakt, dan komt alles er even uit. Dit is zijn geweldige moment. Hij stond goed en is positioneel sterk. Hij kijkt ook een linie verder. Dat is zijn kwaliteit. We hebben vandaag laten zien wat we willen bereiken. De bereidheid en intensiteit lag hoog en dan kunnen we goed zijn. Dat weten we."