Regisseur spot ‘discussiërende’ De Jong en Veerman; Kraay jr. confronteert Luuk

Zaterdag, 1 april 2023 om 23:31 • Mart van Mourik

Luuk de Jong gelooft nog altijd in het landskampioenschap met PSV, zo laat hij zaterdagavond weten na afloop van het gewonnen duel met NEC (2-4). De spits had met een dubbelslag én een assist een groot aandeel in de zege van de Eindhovenaren, die de tweede plek in de Eredivisie in ieder geval voor een nacht overnemen van Ajax. Verder zag Hans Kraay jr. een geïrriteerde De Jong na afloop, maar de aanvaller zelf dat men niets achter een discussie met Veerman hoeft te zoeken.

“Onze regisseur heeft jou goed in beeld gehaald tijdens jullie ereronde, en ik dacht dat jij een beetje geïrriteerd was. Klopt dat?”, opent Kraay jr. het gesprek met De Jong voor de camera van ESPN. “Dit ziet er niet uit als een blije speler die twee keer gescoord heeft en een assist levert.” Op de beelden is te zien dat De Jong na afloop op ogenschijnlijk temperamentvolle wijze in gesprek gaat met Veerman, maar De Jong bagatelliseert de suggestieve vraag van Hans. “Ah, nee. We hier gewoon een discussie over een vrije trap. Het was gewoon een beetje een discussie.”

De Jong geeft verder aan nog alle vertrouwen te hebben in het grijpen van de landstitel, ondanks dat Feyenoord, dat bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft, een voorsprong van vijf punten geniet. “We kunnen absoluut nog kampioen worden. Het kan altijd nog, maar we hebben het onszelf heel erg moeilijk gemaakt. Op dit moment is er een groot gat, maar ik heb wel gekkere dingen meegemaakt in mijn carrière. Als er een gaatje komt, gaan we er vol voor."

De aanvaller was zelf tweemaal trefzeker en kijkt met name op de eerste helft met een tevreden gevoel terug. "Ik denk dat we het in de hele eerste helft goed hebben gedaan, en dat we doen wat van ons wordt gevraagd. Scherp zijn en agressief de bal op het middenveld afpakken. Daar komt ook de 3-0 (van Joey Veerman, red.) uit. In sommige wedstrijden zakt dat wat weg en dan wordt het zo’n omschakelwedstrijd, maar dat gebeurde vandaag veel minder”, besluit De Jong.