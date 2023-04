Barcelona slaat mede dankzij solo Ansu Fati over 60 meter gat van 15 punten

Zaterdag, 1 april 2023 om 22:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:57

Barcelona heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in LaLiga. Op bezoek bij hekkensluiter Elche kwam de ploeg van trainer Xavi op geen enkel moment in de problemen: 0-4. Robert Lewandowski kwam tweemaal tot scoren, terwijl ook Ferran Torres en Ansu Fati hun namen op het scorebord kregen. Dankzij de overwinning loopt de voorsprong van koploper Barcelona op naaste achtervolger Real Madrid voorlopig op tot vijftien punten, al heeft de Koninklijke nog wel een wedstrijd tegoed.

Onder de lat stond zoals gebruikelijk doelman Marc-André ter Stegen. In de achterhoede werden twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Real Madrid (2-1): Andreas Christensen en Alejandro Baldé werden vervangen door respectievelijk Marcos Alonso en Jordi Alba. Op het middenveld speelde alleen Sergi Roberto zijn tweede wedstrijd op rij; bij afwezigheid van Sergio Busquets en Frenkie de Jong kregen Eric García en Gavi de kans zich te laten zien. De voorhoede werd gevormd door Ferran, Lewandowski en Ansu Fati. Verder was het een speciale avond voor Aleix Garrido, die als invaller zijn debuut maakte in het eerste elftal.

Vanaf de eerste speelminuut had Barcelona niets te duchten van hekkensluiter Elche. Hoewel er geen grote kansen ontstonden in de openingsfase, zorgde Barcelona voor veel dreiging. De eerste grote mogelijkheid leverde in de twintigste speelminuut direct een doelpunt op. Uit een vrije trap van Alba kopte Araújo de bal door naar Lewandowski, die van dichtbij uit de draai kon binnenschieten: 0-1. Het was de zevende keer dit seizoen dat de Poolse spits de score opende in een LaLiga-duel. Het duurde tot tien minuten na rust voordat de tweede Catalaanse treffer viel.

Ansu Fati kreeg vóór de middellijn de bal en sprintte richting het vijandige zestienmetergebied, waar hij ruimte maakte voor het schot en met een diagonale uithaal de score verdubbelde. Met het tweede doelpunt was het verzet van Elche definitief gebroken, want tien minuten later liep Barcelona nog verder weg. Lewandowski tekende zijn tweede van de avond aan. De spits profiteerde van slordig balverlies en strafte het geklungel in de achterhoede af door op koelbloedige wijze af te ronden: 0-3. Het slotakkoord werd gespeeld door Ferran, die na een fraaie aanname op de rand van de zestien met een geplaatst schot voor de 0-4 zorgde.

