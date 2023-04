Keuze voor Kean pakt goed uit: Juventus mag blijven dromen van CL-ticket

Zaterdag, 1 april 2023 om 22:47 • Rian Rosendaal

Juventus heeft goede zaken gedaan in de strijd om de Champions League-plaatsen in de Serie A. Het was een allerminst imponerend optreden tegen nummer achttien Hellas Verona, maar desondanks werd met 1-0 gewonnen. Moise Kean was na rust de matchwinner met een doelpunt uit de eerste echt goede aanval van Juventus. La Vecchia Signora staat nu op de zevende plaats, slechts vier punten achter de felbegeerde vierde plaats.

Kean kreeg van Massimiliano Allegri het vertrouwen in de voorhoede. De weer fitte Arek Milik was zijn aanvalspartner. Dusan Vlahovic en Matías Soulé werden hierdoor naar de bank verwezen. Enzo Barrenechea verving de geschorste Adrien Rabiot op het middenveld van de thuisclub. Juan Cuadrado fungeerde op rechts als wingback, als vervanger van Filip Kostic. Ángel Di María begon als reservespeler tegen Verona, maar kreeg als invaller nog wel speeltijd van Allegri. Bij Verona bleef Jayden Braaf negentig minuten op de bank zitten.

Juventus kende niet bepaald een goede start en had geluk dat Ondrej Duda recht in de handen schoot van Wojciech Szczesny. Fabio Depaoli had ook voor een achterstand kunnen zorgen voor de gastheren na een kwartier spelen, ware het niet dat hij een volley van dichtbij naast het doel deed belanden. Juventus beet pas in de slotfase van de eerste helft van zich af. Danilo zag een knal via de muur van Verona tegen de paal komen. Beide ploegen gaven elkaar weinig toe en gingen zonder doelpunten een kwartier rusten.

Het enige doelpunt van de avond in het Juventus Stadium kwam tien minuten na rust. Manuel Locatelli vond Kean met een afgemeten pass, waarna de aanvaller de bal onberispelijk in de hoek knalde: 1-0. Allegri besloot de doelpuntenmaker vijf minuten later te wisselen, om Vlahovic het veld in te sturen. Collega-aanvaller Milik werd afgelost door Di María. Juventus hield de minieme voorsprong mede dankzij een geweldige redding van Szczesny op een inzet van de ingevallen Filippo Terracciano. Bremer faalde nog met een haast niet te missen kans, maar het kwam Juventus niet duur te staan. Een goede generale voor de clash met Internazionale van dinsdag in de halve finale van de Coppa Italia van dinsdag.