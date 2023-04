Alarmfase één voor Vitesse na nieuwe zeperd op bezoek bij RKC

Zaterdag, 1 april 2023 om 22:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:47

Vitesse heeft zichzelf een bijzonder slechte dienst bewezen in een poging om bij de onderste plekken weg te komen. Op bezoek bij RKC Waalwijk ging de ploeg van Phillip Cocu met 1-0 onderuit door een doelpunt van Michiel Kramer. Door de overwinning van FC Emmen eerder op de avond bij SC Cambuur (0-1) staan de Arnhemmers nu in punten gelijk met de nummer zestien Excelsior, dat eveneens een resultaat boekte zaterdag (0-0 tegen FC Twente). RKC stijgt knap naar plek acht.

Bij Vitesse ging het deze week vooral over randzaken. Zo stond de proflicentie van de club op de tocht door een conflict met de stadioneigenaar en kwam the Guardian met het verhaal dat Roman Abramovich ruim honderd miljoen euro in de club had gepompt. Op sportief gebied gaat het de ploeg van Cocu ook al een tijdje niet voor de wind. Van de laatste vijf competitieduels werd er niet één gewonnen. Ook tegen RKC lukte het niet om het blazoen enigszins op te poetsen.

De thuisploeg zorgde al na drie minuten spelen voor het eerste gevaar van de wedstrijd, toen Kjell Scherpen gedwongen werd om in twee instanties te redden op een inzet van Mats Seuntjens. Ook Florian Jozefzoon had het vizier niet op scherp en zag de doelman van Vitesse redding brengen. Heel lang duurde het niet voordat de aanvalsdrift beloond werd. Na een klein half uur spelen kon Michiel Kramer op overtuigende wijze afronden na voorbereidend werk van Seuntjens.

Tien minuten na de openingstreffer leek Jozefzoon voor de 2-0 aan te tekenen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook na rust waren de beste kansen voor NEC. Nadat Million Manhoef eerst nog een snoeihard schot gekeerd zag worden door Etienne Vaessen, kreeg Pelle Clement de opgelegde kans om de marge naar twee te tillen. De middenvelder werd volledig vrijgelaten door voormalig RKC'er Melle Meulensteen, maar zag zijn kopbal voorlangs gaan.

Cocu probeerde in het laatste kwart van de wedstrijd iets te forceren met het inbrengen van jongeling Simon van Duivenbooden, maar kwam slechts mondjesmaat tot noemenswaardige kansen. Een andere invaller, Miliano Jonathans, was het dichtst bij de gelijkmaker. Zijn vlammende schot van ruim twintig meter werd op katachtige wijze uit het doel geranseld door Vaessen. De corner die daarop volgde kon van de lijn worden gehaald door Seuntjens. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd, een schot van Said Bakari, eindigde in de blessuretijd naast het doel van Scherpen.