Cambuurstadion is doodstil en oogt compleet verslagen na mogelijk fatale 1-2

Zaterdag, 1 april 2023 om 22:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:20

FC Emmen heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. Op bezoek bij SC Cambuur kwam de ploeg van trainer Dick Lukkien weliswaar op achterstand, maar in de slotfase van het duel werd de score omgebogen: 1-2. Ahmed El Messaoudi en Jeroen Veldmate maakten de openingstreffer van Mitchel Paulissen ongedaan. Na afloop heerste er doodse stilte in Leeuwarden, daar Cambuur door de late tegentreffer na achttien wedstrijden met zestien punten stijf onderaan staat. Emmen klimt uit de directe gevarenzone en staat met 24 punten vijftiende.

Hoewel de openingsfase levendig was van beide kans, werden er niet direct opgelegde kansen genoteerd. De eerste twee mogelijkheden ontstonden na tien minuten spelen voor Richairo Zivkovic. Eerst schoot de spits hoog over na een voorzet op maat van Jeremy Antonisse; vervolgens belandde een ferme kopbal van de voormalig Ajacied net naast het vijandige doel. Björn Johnsen zorgde voor het eerste gevaar aan de overzijde. Miguel Araujo voorkwam de 1-0 met een sliding; enkele minuten zorgde doelman Mickey van der Hart er met een redding voor dat Johnsen niet tot scoren kwam.

?? @FC_Emmen wint in blessuretijd de degradatiekraker tegen Cambuur! ?? #CAMEMM — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2023

In de laatste fase van de eerste helft kwam Cambuur tweemaal goed weg. Keziah Veendorp haalde verwoestend uit, maar zijn inzet belandde op de paal. Kort daarna dacht Ole Romeny Emmen de openingstreffer te bezorgen; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Halverwege het tweede bedrijf, luttele minuten nadat het Antonisse aan fortuin in de afronding ontbrak en de paal raakte, opende Paulissen de score. Laatstgenoemde knikte binnen uit een voorzet van Daniël van Kaam: 1-0.

De comeback van Emmen werd een kwartier voor tijd geïnitieerd, toen de bal voor de voeten van El Messaoudi belandde op de rand van het zestienmetergebied. De middenvelder aarzelde niet en schoot raak in de rechterbenedenhoek. De beslissing viel in blessuretijd. Mark Diemers legde een vrije trap vanaf de rechterflank bij de eerste paal op het hoofd van Veldmate, die de bal verlengde en in de verre hoek raak kopte: 1-2.