Uiterst volwassen PSV grijpt plek twee op avond vol emoties

Zaterdag, 1 april 2023 om 21:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:21

PSV heeft zichzelf zaterdagavond een bijzonder goede dienst bewezen in de strijd om plek twee in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij had weinig te duchten van NEC en stapte met een 2-4 overwinning van het veld in het Goffertstadion. Luuk de Jong (tweemaal), Olivier Boscagli en Joey Veerman namen de doelpuntenproductie voor hun rekening. Oussama Tannane deed tot tweemaal toe op beeldschone wijze iets terug namens de thuisploeg. Door de zege neemt PSV de tweede plek over van Ajax, dat morgen nog in actie komt.

Voor PSV stonden de voorbije dagen in het teken van rouw, nadat afgelopen maandag perschef Thijs Slegers op 46-jarige leeftijd overleed na een oneerlijke strijd tegen leukemie. Op initiatief van de supporters van NEC kreeg de bevlogen clubman in de twaalfde minuut een prachtig eerbetoon, toen een minuut lang de handen op elkaar gingen. PSV stond op dat moment al op een 0-1 voorsprong, nadat De Jong attent reageerde op een rebound van Xavi Simons. Jasper Cillessen moest lossen, waarna de spits voor zijn zevende competitietreffer van het seizoen kon tekenen.

Olivier Boscagli emotioneel bij doelpunt na bijna een jaar blessureleed ???? — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2023

Bij de bezoekers was er voor het eerst in 356 dagen weer een basisplaats voor Boscagli. De Fransman stond bijna een jaar aan de kant met een slepende knieblessure en luisterde zijn rentree op met een doelpunt, toen hij op de goede plek stond na een vrije trap van Veerman: 0-2. NEC was tot dat moment nog geen enkele keer gevaarlijk geweest voor het doel van Joël Drommel en kon enkel toekijken hoe de ploeg van Van Nistelrooij erop los combineerde. Het was aan Cillessen te danken dat de score niet al eerder ruim opliep. De Oranje-doelman redde op inzetten van André Ramalho en Johan Bakayoko.

Vijf minuten voor rust kwam de genadeklap alsnog. Na een vlijmscherpe omschakeling kwam de bal via Simons en De Jong bij Veerman terecht, die de binnenkant van zijn linkervoet tegen de bal zette en de marge naar drie tilde. De enige keer dat NEC gevaarlijk werd stond Drommel goed op te letten. Hij pareerde een schot van Bart van Rooij in twee instanties. Bij aanvang van de tweede helft bracht Van Nistelrooij Jordan Teze voor Phillipp Mwene en bouwde De Jong de score uit naar 0-4. De spits kon aanleggen na een vlotte combinatie aan de linkerkant tussen Simons en Patrick van Aanholt.

De mooiste treffer van de avond moest toen nog komen en kwam op naam van Tannane. De technicus, die verder een behoorlijk gefrustreerde indruk maakte, trok vanaf de rechterkant naar binnen om verwoestend uit te halen in de korte kruising: 1-4. Van Nistelrooij wisselde vervolgens Simons en Veerman voor Thorgan Hazard en Ibrahim Sangaré en zag een treffer van Bakayoko worden afgekeurd. Terwijl het duel vervolgens leek af te stevenen op ruime zege voor PSV, maakte Tannane de stand enigszins draaglijk met zijn tweede van de avond. Opnieuw joeg hij de bal in de kruising, ditmaal via een vrije trap op zo'n twintig meter van het doel.